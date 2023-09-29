Более 53 тысяч записей к врачу оформили в Подмосковье с помощью чат-бота

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«После визита по записи чат-бот предложит оценить качество приема у врача. За все время работы было поставлено 24,8 тысячи оценок», - сказал директор IT-компании «Максимум» Александр Степанов.

Цифровой помощник может вызвать врача на дом, записать на вакцинацию и многое другое. После запуска бота необходимо указать номер телефона, полиса ОМС и дату рождения.

Ранее подмосковные детские врачи, показавшие высокие результаты работы за год, получили почетные знаки «Отличник здравоохранения» и благодарности от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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