15 февраля 2024, 23:28

Более 52 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю

Министерство благоустройства Московской области
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Более 52 тысяч кубических метров снега вывезли из парков Московской области за прошедшую неделю. В первую очередь убирали главные аллеи и дорожки, расположенные на территории зеленых зон.

Специалисты после очистки территорий обрабатывают их противогололедными смесями, чтобы жители и гости региона могли передвигаться безопасно.

В Московской области насчитывается 193 парка культуры и отдыха. При этом общая площадь дорожно-тропиночной сети составляет порядка двух миллионов квадратных метров.

«Было задействовано 544 человека и 155 единицы спецтехники», - подчеркнул министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о борьбе с последствиями непогоды в регионе. Он подчеркнул, что для расчистки территорий вывели всю технику.

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Парки
15 февраля 2024, 22:58
Руководитель ГУСТ Подмосковья Аипова провела еженедельный штаб по содержанию территорий
ГУСТ МО
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Руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова провела еженедельный штаб по содержанию территорий. В совещании приняли участие главы городских округов. Специалисты обсудили уборку территорий и алгоритм работы коммунальных служб.

Аипова подчеркнула, что в ближайшее время прирост снежного покрова может достичь 20 сантиметров. Специалисты продолжают уборку входных групп и пешеходных дорожек.

«На особом контроле очистка проездов к контейнерным площадкам для доступа мусоровозов. Уборочная техника прометает основной ход дворовых проездов, а также въезды и выезды», - указала Аипова.

Она отметила, что 16 февраля уборка территорий от последствий снегопадов продолжится в Московской области по намеченному плану. Жителей региона просят с пониманием отнестись к шумным работам.

«Начиная с воскресенья, занимаемся зачисткой всех проездов, парковок и других элементов двора. Поставили план - ежедневно освобождать около 20% территорий», - рассказала руководитель ГУСТ.

Аипова добавила, что уборку детских площадок проводят в последнюю очередь, а основное внимание уделяется пешеходной инфраструктуре.

Кроме того, в ходе совещания обсудили отработку недочетов, о которых сообщали управдомы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
15 февраля 2024, 22:31
Фракция КПРФ в Мособлдуме проголосовала за дополнительную поддержку семей с детьми-инвалидами
https://vk.com/a_naumov_kprf
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Очередное заседание фракции КПРФ в Мособлдуме состоялось 15 февраля. Депутаты поддержали принятие девяти проектов закона, включая предложение по предоставлению выплаты одному из родителей ребенка-инвалида в размере 18 тысяч рублей в месяц, независимо от уровня доходов семьи.

Фракция КПРФ также поддержала проект областного закона, расширяющего право газификации индивидуальных жилых домов в Московской области для семей, члены которых являются участниками специальной военной операции.

В ходе заседания руководитель фракции КПРФ Александр Наумов рассказал о предстоящих мероприятиях Московского комитета и Центрального комитета КПРФ. 16 февраля пройдет рабочий визит в городской округ Лыткарино кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова. 23 февраля в Подмосковье состоятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Советской Армии.

Александр Наумов выразил благодарность депутатам, руководителю аппарата фракции Константину Елисееву, ведущему инспектору аппарата фракции Дмитрию Соловьеву и референту заместителя председателя Мособлдумы Александру Федоренко за своевременную подготовку вопросов к заседанию Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Семья Депутаты Мособлдума КПРФ
15 февраля 2024, 22:01
Более 200 человек приняли участие в профсоюзной акции Минздрава Подмосковья 14 февраля
Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
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Профсоюзная акция Министерства здравоохранения Подмосковья прошла 14 февраля в трех подразделениях региона. В ней приняли участие более 200 человек.

Председатель первичной профсоюзной организации Минздрава Подмосковья Ирина Корепанова, отметила, что акцию организовали для того, чтобы коллеги могли поблагодарить друг друга и поздравить с праздником.

«Более 400 поздравительных открыток наши коллеги отправили друг другу, мы сами разносили пожелания», - добавила Ирина Корепанова.

Участникам предлагалось выразить благодарность тремя способами: через QR-код, с помощью поздравительной открытки или плаката.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Здравоохранение Минздрав
15 февраля 2024, 21:35
Лучших операционных медсестер наградили по случаю профессионального праздника в Балашихе
Московский областной онкологический диспансер
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Лучших операционных медицинских сестер Московского областного онкологического диспансера наградили. Церемония прошла по случаю международного профессионального праздника, который отмечается 15 февраля.

Главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов подчеркнул важность роли операционной медицинской сестры. Они является незаменимыми помощниками, от чьего мастерства зависят результаты хирургических вмешательств.

«Слаженность действий, быстрота реакции, четкое выполнение указаний хирурга, отсутствие паники - все это составляющее одной цели - быстрого выздоровления пациента», - добавил Владимир Асташов.

Московский областной онкологический диспансер является учреждением третьего уровня, которое предоставляет современную специализированную помощь пациентам, включая высокотехнологичное лечение, хирургию, химиотерапию, радиотерапию и паллиативную помощь для взрослых и детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Здравоохранение Врачи Балашиха

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