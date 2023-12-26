Более 51% сельхозживотных застраховали в Подмосковье с начала года

Всего число застрахованных свиней выросло более чем в три раза. Также «Егорьевская птицефабрика» застраховала индеек наряду с крупными птицефабриками Подмосковья. В регионе заключили еще шесть договоров страхования крупного рогатого скота.

«Владельцы молочных ферм, свинокомплексов и птицефабрик, заключившие до 31 декабря текущего года договоры сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, могут рассчитывать на субсидирование в следующем году», - сообщил зампред правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владимир Мурашов.

Со списком страховых компаний с господдержкой можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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