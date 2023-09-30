Более 5000 ям устранили на дорогах Подмосковья за неделю

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Более 2,8 тысячи ям ликвидировали на региональной дорожной сети. Больше всего дефектов устранили в Егорьевске - 1183 ямы. В Мытищах убрали 518, а в Кашире - 309.

Наибольший объем работ по ямочному ремонту провели в Химках, где избавились от 264 ям. В Щелкове устранили 190, в ленинском и Богородском округах - по 185 и 160 соответственно, в Электростали и Коломне - по 152 и 147.

В Минтрансе Московской области уточнили, что всего на муниципальной сети отремонтировали свыше 2,3 тысячи дефектов асфальтобетонного покрытия.

Ход всех работ контролируют при помощи специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Сначала дефекты покрытия оцифровывают, а после устранения недостатков о проделанной работе отчитываются, направляя фотографии отремонтированных участков.

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