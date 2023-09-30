Более 5000 ям устранили на дорогах Подмосковья за неделю
За минувшую неделю сотрудники дорожных служб Московской области во время ямочного ремонта устранили свыше 5000 дефектов покрытия на дорогах региона. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.
Более 2,8 тысячи ям ликвидировали на региональной дорожной сети. Больше всего дефектов устранили в Егорьевске - 1183 ямы. В Мытищах убрали 518, а в Кашире - 309.
Наибольший объем работ по ямочному ремонту провели в Химках, где избавились от 264 ям. В Щелкове устранили 190, в ленинском и Богородском округах - по 185 и 160 соответственно, в Электростали и Коломне - по 152 и 147.
В Минтрансе Московской области уточнили, что всего на муниципальной сети отремонтировали свыше 2,3 тысячи дефектов асфальтобетонного покрытия.
Ход всех работ контролируют при помощи специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Сначала дефекты покрытия оцифровывают, а после устранения недостатков о проделанной работе отчитываются, направляя фотографии отремонтированных участков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».