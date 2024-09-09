Более 500 жителей аварийных домов в Королеве переселят по программе реновации

Проект под названием «Галактика» отразит историю наукограда и его роль в освоении космоса. Три дома отразят цветовую палитру трех небесных тел: Марса, Сатурна и Луны.В оформлении общих пространств примет участие художник Антон Бунденко - он украсит входные группы красивыми панно на тему науки.

В новый жилой комплекс переселят 506 жителей из 13 ветхих и аварийных домов на улицах Советская, Чапаева, Водопроводная и Фабричная.

По замыслу девелопера, большинство квартир в новых домах будут выполнены в евро-формате. Это две спальни и просторная кухня-гостиная. В линейку также войдут более крупные квартиры с тремя и четырьмя спальнями, а также варианты с гардеробной, гостевым санузлом и балконом.

Сейчас в Подмосковье запущено уже 17 проектов реновации. Это когда переселение из аварийного жилья происходит за счет инвестора, строящего новые комплексы. Такой подход позволяет решить проблему с ветхим жилым фондом и создать комфортные условия для жизни людей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда - на 69 месте по оценке Фонда развития территорий.

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