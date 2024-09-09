09 сентября 2024, 09:37

Более 500 жителей аварийных домов в Королеве переселят по программе реновации

Министерство жилищной политики Московской области
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Группа «Самолет» построит современный жилой комплекс в Королеве по программе реновации. В состав войдут три корпуса с детским садом, пристройкой к школе и парковками. Разрешение на строительство первого дома выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Проект под названием «Галактика» отразит историю наукограда и его роль в освоении космоса. Три дома отразят цветовую палитру трех небесных тел: Марса, Сатурна и Луны.В оформлении общих пространств примет участие художник Антон Бунденко - он украсит входные группы красивыми панно на тему науки.

В новый жилой комплекс переселят 506 жителей из 13 ветхих и аварийных домов на улицах Советская, Чапаева, Водопроводная и Фабричная.

По замыслу девелопера, большинство квартир в новых домах будут выполнены в евро-формате. Это две спальни и просторная кухня-гостиная. В линейку также войдут более крупные квартиры с тремя и четырьмя спальнями, а также варианты с гардеробной, гостевым санузлом и балконом.

Сейчас в Подмосковье запущено уже 17 проектов реновации. Это когда переселение из аварийного жилья происходит за счет инвестора, строящего новые комплексы. Такой подход позволяет решить проблему с ветхим жилым фондом и создать комфортные условия для жизни людей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда - на 69 месте по оценке Фонда развития территорий.

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Королев
08 сентября 2024, 20:37
Лесной пожар ликвидировали в Ступине
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Пожар потушили в Ступинском участковом лесничестве. Возгорание площадью тысяча квадратных метров обнаружили с помощью системы видеомониторинга.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с огнем боролись 12 пожарных и пять единиц техники.

Потребовалось около двух часов, чтобы ликвидировать низовое горение.

Причина - поджог. Подозреваемых уже установили, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц - до 60 тысяч рублей; для должностных - до 110; для юридических - до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Лесные пожары Ступино
08 сентября 2024, 20:17
Новый спортинвентарь получили школьники Люберец благодаря акции «Мячи — детям»
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Акцию «Мячи — детям» провели в Люберцах. Член правления федерации футбола округа Дмитрий Кудинов передал волейбольные и баскетбольные мячи ученикам школы № 51 и гимназии № 24.

Дмитрий Кудинов сообщил, что продолжает реализовывать программу «Мячи - детям» и теперь учащиеся еще двух школ будут заниматься физической культурой и спортом с обновленным инвентарем.

Напомним, что благотворительная акция стартовала несколько лет назад и охватила образовательные учреждения Люберец, Дзержинского и других округов Московской области. Проект также распространился на новые территории РФ, включая ДНР, ЛНР и Абхазию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Люберцы Школьники Общественные акции
08 сентября 2024, 19:25
Выставку картин «Человек труда» открыли в Подольске
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В Подольске открылась первая выставка «Человек труда», посвященная труду и промышленности. В культурно-досуговом центре «Южный» на улице Молодежная, 4, представлены картины, созданные художниками-пленэристами на производстве «СПКБ-Техно».

Посетители могут увидеть уникальные работы, изображающие станки, рабочих, проволоку и необычные машины. Ассоциация художников-пленэристов ранее посетила подольское предприятие, чтобы в живой обстановке создать произведения искусства акварелью, карандашом и пастелью. Цеха, где обычно производят кабельную продукцию и оборудование, стали местом для творчества.

Кроме того, на предприятии регулярно проводятся экскурсии, демонстрирующие процесс производства. Подольск стал одним из первых муниципалитетов, развивающих промышленный туризм, что открывает новые возможности для роста и развития округа. Это также позволяет показать молодежи престижность рабочих профессий и вдохновить их на выбор карьеры в этой сфере. Выставка продлится до 28 сентября.

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Подольск Выставки
08 сентября 2024, 18:57
Еще одной семье в Коломне провели газ благодаря мерам региональной поддержки
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Еще одна многодетная семья из поселка Пески под Коломной получила возможность пользоваться природным газом в своем доме на улице Привокзальной. После 10 лет использования плиты на баллонном газе, твердотопливного и электрических котлов, голубое топливо стало для них настоящим спасением, обеспечив уют и комфорт с минимальными затратами благодаря региональным мерам дополнительной поддержки.

Благодаря дополнительной поддержке все работы по газификации были выполнены бесплатно, а за газовое оборудование они заплатили всего 30 тысяч рублей, остальную сумму покрыла льгота.

Отметим, что с начала года в городском округе Коломна по льготной программе догазифицировано 20 домов, в восьми из которых проживают многодетные семьи. Региональные меры поддержки включают бесплатные работы внутри участка заявителя и возмещение расходов на газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Социальная газификация

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