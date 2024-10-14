14 октября 2024, 18:34

Более 500 женщин прошли обследование для профилактики рака груди в Дубне

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В МСЧ № 9 ФМБА России в Дубне провели акцию в рамках кампании по борьбе с раком груди. Там прошел День открытых дверей, где более 500 женщин прошли обследование для профилактики онкологического заболевания.

Часть акции прошла на свежем воздухе. Под песню «Мне нравится жить» специалисты Медико-санитарной части № 9 ФМБА России и учащиеся Дмитровского колледжа провели флешмоб.

«Мы пропагандируем здоровый образ жизни, поэтому решили такое мероприятие устроить не только в поликлинике, но и на свежем воздухе», - рассказала старшая медицинская сестра центра профессиональной патологии МСЧ № 9 ФМБА России Екатерина Чернякова.

А в поликлинике Медико-санитарной части № 9 ФМБА России прошел День открытых дверей под эгидой Всероссийского проекта по профилактике и диагностике онкологических заболеваний «Рак боится смелых, убедись, что ты здоров!». Женщин принимали узкие специалисты.

«Включены такие мероприятия как ультразвуковое исследование молочных желез, маммография, консультация специалиста, а также взятие крови на онкомаркер. Безусловно, актуальна на сегодняшний день данная проблема, так как рост выявляемости онкологических заболеваний среди женщин очень высокий», - отметил онколог МСЧ № 9 ФМБА России Берик Темерешов.

Более 500 пациентов прошли обследование, а медики напомнили, что ранняя диагностика поможет сберечь здоровье.

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Дубна Россия Рак
14 октября 2024, 19:43
Главстройнадзор Подмосковья провел проверку готовности дома в ЖК «Южная Битца»
Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы Главстройнадзора Московской области провели промежуточную проверку строительства многоэтажного дома в жилищном комплексе «Южная Битца». В ведомство обратился застройщик, чтобы перед итоговой сдачей устранить все возможные недочеты.

Специалисты выдали необходимые рекомендации застройщику. Эта процедура позволяет сократить время проведения итоговой проверки с 10 до трех рабочих дней.

Многоквартирный жилой дом начали возводить в июне 2022 года, а сдать планирует в ноябре 2024. Сейчас строительная готовность здания составляет 93%.

В ведомстве добавили, что в жилом квартале уже построили и ввели в эксплуатацию восемь многоквартирных домов, а также построили паркинг на 192 машины. Здесь же под надзором Главстройнадзора строят школу, детский сад и поликлинику.

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Школы Строительство Детские сады
14 октября 2024, 19:26
Утечку в системе отопления ликвидировали на улице Гагарина в Чехове
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил проблемные участки теплосети, где заслушал доклады ресурсоснабжающей организации об устранении выявленных технологических отключений. В округе в настоящее время зафиксировано три таких отключения.

Основное из них произошло в поселке Столбовая на котельной № 10, где произошел сбой в работе автоматики высокотехнологичного оборудования. С момента выявления проблемы, ремонтная бригада работает на объекте, выявлены причины неисправности и определен алгоритм их устранения. Михаил Собакин подчеркнул, что вопрос серьезный и в настоящий момент делается все возможное, чтобы жители не остались надолго без тепла.

Еще две утечки выявлены по улице Гагарина: одну из них уже ликвидировали, и сейчас начаты работы по устранению второй. В ближайшие дни жители дома 49 получат тепло в своих квартирах. Кроме того, бригада работает на улице Угловой.

«В своих социальных сетях вижу обращения жителей с указанием ряда адресов. Все они в работе. В усиленном режиме сотрудники управляющих компаний приступили к развоздушиванию домов и отдельных квартир. Мы видим, что на улице похолодало, и наша задача максимально оперативно подать людям тепло», - отметил Михаил Собакин.

Глава округа добавил, что заседание оперативного штаба ЖКХ по мониторингу устранения неполадок будет продолжаться в ежедневном режиме дважды в день до тех пор, пока все жители не получат отопление.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Чехов
14 октября 2024, 18:56
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 14 октября достигли 6 баллов
Медиасток.рф
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Пробки на дорогах Подмосковья в понедельник вечером, 14 октября, фиксируются на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Как пояснили в ведомстве, непросто проехать в сторону Московской области - заторы наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Щелковском, Волоколамском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей к внимательности и осторожности за рулем - соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги Водители
14 октября 2024, 18:56
Фестиваль походной кухни прошел в лесопарке в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Фестиваль «Походная кухня» прошел в Мытищинском лесопарке во второй раз. Участники сразились не только в кулинарном мастерстве, но и в других дисциплинах.

Участие в различных дисциплинах соревнований приняли шесть команд юнармейских движений.

Финальный этап «дегустация блюд» стал самым ожидаемым и интересным для конкурсной комиссии. Ребята приготовили разные блюда, используя самые простые и доступные ингредиенты, сложенные в походный рюкзак.

Помимо приготовления пищи в походных условиях, команды прошли и другие испытания, проявив навыки оказания первой медицинской помощи, установки и разбора палатки, спортивного ориентирования. Погодные условия не помешали ребятам. Вместе со своими наставниками они достойно справились со всеми трудностями.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Еда Мытищи Походы

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