Более 500 женщин прошли обследование для профилактики рака груди в Дубне

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Часть акции прошла на свежем воздухе. Под песню «Мне нравится жить» специалисты Медико-санитарной части № 9 ФМБА России и учащиеся Дмитровского колледжа провели флешмоб.

«Мы пропагандируем здоровый образ жизни, поэтому решили такое мероприятие устроить не только в поликлинике, но и на свежем воздухе», - рассказала старшая медицинская сестра центра профессиональной патологии МСЧ № 9 ФМБА России Екатерина Чернякова.

А в поликлинике Медико-санитарной части № 9 ФМБА России прошел День открытых дверей под эгидой Всероссийского проекта по профилактике и диагностике онкологических заболеваний «Рак боится смелых, убедись, что ты здоров!». Женщин принимали узкие специалисты.

«Включены такие мероприятия как ультразвуковое исследование молочных желез, маммография, консультация специалиста, а также взятие крови на онкомаркер. Безусловно, актуальна на сегодняшний день данная проблема, так как рост выявляемости онкологических заболеваний среди женщин очень высокий», - отметил онколог МСЧ № 9 ФМБА России Берик Темерешов.

Более 500 пациентов прошли обследование, а медики напомнили, что ранняя диагностика поможет сберечь здоровье.

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