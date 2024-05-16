16 мая 2024, 10:02

Более 500 заявок подали на конкурс Системы-112 в Подмосковье

Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Творческий конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей» проходит в регионе уже в шестой раз. С каждым годом количество участников растет.

На конкурс принимаются рисунки, фотографии, видеоролики или видеосюжеты, коллаж художественных изображений, текстовые документы с иллюстрациями, плакаты, игры, головоломки, альбомы нарисованных историй о Системе-112. Работу можно выполнить в любой технике.

Подробности об участии в конкурсе можно узнать на официальном сайте Системы-112 Московской области.

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16 мая 2024, 10:02
Карусель в Коломне стала самой популярной за неделю в Подмосковье
Министерство благоустройства Московской области
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Дизайнерские карусели в подмосковных парках за неделю посетили почти 15 тысяч человек. Самым популярным стал аттракцион в Коломне, на нем прокатились свыше 3,1 тысячи гостей.

Как рассказали в Минблагоустройства Подмосковья, с 6 по 12 мая карусель в Коломне посетили 3,1 тысячи человек, в Воскресенске - более 2,4 тысячи, а в Чехове - свыше 2,2 тысячи.

Аттракционы установили для разнообразия отдыха жителей. Они оборудованы аудиосистеой и яркой иллюминацией.

«Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов», - добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство площади в Дмитрове. Там десь заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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Отдых Благоустройство
16 мая 2024, 10:02
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 15 мая. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали второй и третий классы пожарной опасности.

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, 16 мая на большей части территории области установится второй класс пожарной опасности. При этом в Егорьевском, Истринском, Клинском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Талдомском и Шатурском лесничествах ожидают третий.

В пятницу и субботу, 17 и 18 мая, в регионе спрогнозировали третий класс пожарной опасности. При этом 17 мая второй будет в Волоколамском, Московском учебно-опытном, Подольском и Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» и первый - в Егорьевском и Луховицком.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 18 градусов днем и опустится до восьми ночью. Ожидается малооблачная погода с прояснениями, а 17 мая возможны дожди.

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Лесные пожары
16 мая 2024, 10:00
Отопление начнут отключать на этой неделе в Подмосковье
Медиасток.рф
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Отопительный сезон в Московской области подходит к концу — на этой неделе в регионе начнется поэтапное отключение тепла. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

«Сегодня мы дали команду главам городских округов начать отключать отопление в домах и социальных объектах. Муниципалитеты самостоятельно определят, в какой именно день прекратить подачу тепла», - отметил вице-губернатор Московской области - министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Некоторые муниципалитеты уже начали отключать отопление там, где были жалобы на жару в квартирах. Ряд северных территорий приступит к отключениям в пятницу.

Сразу после окончания подачи тепла в Подмосковье начнется подготовка к следующей зиме. Работы на этот год запланированы масштабные. Специалисты проведут модернизацию оборудования котельных, выполнят гидравлические испытания, обновят тепловые сети региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Отопление
15 мая 2024, 23:47
Эндоскопическую операцию по удалению межпозвонковой грыжи впервые провели в Подольской больнице
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Операцию по новой методике лечения патологии позвоночника провели в Подольской областной клинической больнице. Петербургский нейрохирург, кандидат медицинских наук Дахир Абуков с помощью бипортальной эндоскопической технологии удалил грыжу пациентке.

По словам Абукова, бипортальная эндоскопическая технология набирает популярность и со временем может стать «золотым стандартом» лечения дегенеративных заболеваний позвоночника.

«Пациентке через три маленьких прокола мы устранили очень большой объем проблем. Раньше для лечения мы бы делали большие разрезы, устанавливали имплантаты, то есть, была бы длительная операция, длительная реабилитация. Большой разрез - большой риск инфекции, дольше заживает. В данном случае, у пациентки три маленьких проколола, три шва», - пояснил Абуков.

Новое эндоскопическое оборудование поступило в Подольскую областную клиническую больницу в конце прошлого года.

«Отделение нейрохирургии в Подольске стремится использовать все современные технологии, которые существуют в медицине. Тем самым мы приближаем уровень оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Московской области», - отметил заведующий нейрохирургическим отделением ПОКБ, врач-нейрохирург Михаил Землянский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Подольск Больницы Медицина Технологии

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