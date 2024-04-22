Более 500 участников встретились на игре «Юнармейская Искорка» в Мытищах
В школе № 3 имени Феофанова прошла открытая военно-патриотическая игра «Юнармейская Искорка», посвященная 79-й годовщине Великой Победы. Событие собрало почти 500 участников из всего Подмосковья.
В игре приняли участие 64 команды, в том числе восемь команд из Мытищ. Каждая команда прошла через 10 испытаний, включая смотр строя и песни, полосу препятствий, имитационную стрельбу из автомата Калашникова, а также конкурсы на знание воинских званий и международных сигналов «Земля-Воздух».
Перед началом игры Евгений Лукошников, начальник штаба регионального отделения Юнармии, вручил награды и благодарственные письма самым активным юнармейцам. За значительный вклад в военно-патриотическое воспитание граждан он был удостоен памятного бюста легендарного летчика Покрышкина от генерал-лейтенанта Владимира Манюты, председателя регионального отделения ДОСААФ России Московской области.
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