Более 500 участников приняли участие в соревнованиях «Коломенская лыжня»

В лесопарке города Черноголовка прошел знаменитый зимний спортивный праздник — «Черноголовская лыжня». В этом году мероприятие собрало около 600 участников, что стало новым рекордом посещаемости за всю историю проведения соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в лесопарке «Шишкин лес», где недавно оборудовали лыжню. Новое место для катания уже оценили любители активного отдыха.

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Самыми маленькими участниками стали юные спортсмены, которые открыли гонку в рамках забега «Моя первая лыжня». Дети преодолели дистанцию в 300 метров, на финише каждого из них ждала памятная медаль и гордые родители.

Организаторы отметили высокий интерес к соревнованиям как со стороны опытных спортсменов, так и любителей лыжного спорта всех возрастов. Среди участников были замечены и яркие персонажи, такие как Роман Спирин, который преодолел дистанцию в шортах, демонстрируя свою страсть к моржеванию и лыжным гонкам.

Участникам предстояло преодолеть дистанции от 1 до 10 километров. В ходе соревнований было разыграно 26 комплектов эксклюзивных призовых медалей. Организаторы подчеркнули, что основная цель «Черноголовской лыжни» - это не только соревновательный аспект, но и продвижение массового спорта и здорового образа жизни среди населения.

«Этот праздник проводится уже в 23 раз. То есть 23-й год. Это праздник, который в первую очередь, объединяет нас всех. Объединяет профессиональных спортсменов, объединяет просто жителей, которые приходят смотреть на эти соревнования. Объединяет наших маленьких жителей, которые в первый раз становятся на лыжню», - сказала заместитель главы администрации Черноголовки Леся Щеголева.

«Черноголовская лыжня» уже много лет является любимым событием для жителей города и гостей, объединяя людей разного возраста в стремлении к активному отдыху и спортивным достижениям.