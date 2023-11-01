Более 500 тысяч билетов в музеи и театры купили в Подмосковье по «Пушкинской карте» с начала года

«Начиная с 2021 года, жители Подмосковья приобрели по „Пушкинской карте“ билеты на сумму 395 миллионов рублей. В этом году было приобретено свыше 263 тысяч билетов - это порядка 119 миллионов рублей», - отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, наибольшей популярностью у молодежи пользуются музей «Новый Иерусалим», Зарайский кремль и музей-заповедник «Архангельское».

Напомним, карту могут получить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты - пять тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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