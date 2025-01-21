21 января 2025, 13:39

Более 500 тыс тест-полосок и глюкометров выпустили за год на предприятии в Дубне

Компания «АРКРЭЙ»
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Резидент особой экономической зоны «Дубна» — компания «АРКРЭЙ» — произвел более 500 тысяч глюкометров, лабораторных анализаторов и тест-полосок в 2024 году. В 2025-м инвестор планирует увеличить объемы производства, о чем рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В 2025 году «АРКРЭЙ» планирует выпустить одних лишь тест-полосок для диагностики сахарного диабета более 500 тысяч упаковок, не считая другой продукции.

Компания является одним из старейших резидентов ОЭЗ «Дубна». Уже более 11 лет предприятие поставляет на российский рынок продукцию для пациентов с сахарным диабетом. Сегодня компания выпускает еще и лабораторные анализаторы параметров мочи. В портфеле компании семь видов глюкометров, на стадии регистрации находятся два новых анализатора.

Продукцию подмосковной компании используют лаборатории, медицинские учреждения и аптеки не только России, но и Казахстана.

Инвестиции Дубна Диабет Промышленность
21 января 2025, 14:31
Рейд «Детское кресло» прошел в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Мероприятие состоялось в рамках акции «Самый ценный пассажир». Сотрудникам Госавтоинспекции помогали волонтеры из молодежного центра «Олимпиец»

Целью рейда «Детское кресло» было повышение осведомленности водителей о необходимости использования детских удерживающих устройств в автомобилях. Волонтеры молодежного центра раздавали владельцам автомобилей буклеты. В них содержалась полезная информация о том, как правильно выбрать и установить детские кресла, а также о том, как они помогают защитить маленьких пассажиров.

Участники акции также побеседовали с водителями о безопасности детей в автомобиле. Они озвучили статистику дорожно-транспортных происшествий, в которых не пристегнутые должным образом юные пассажиры получили травмы, и напомнили о важности использования детских кресел.

Ранее сотрудники ГИБДД в Воскресенске напомнили учащимся школ правила дорожного движения в рамках комплексного мероприятия «Зимние каникулы».

Дети ГИБДД Воскресенск
21 января 2025, 14:30
Подмосковные спасатели призвали жителей не выходить на лед водоемов
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» призвали жителей Подмосковья воздержаться от выхода на лед водоемов. Из-за перепадов температуры покрытие непрочное и не способно выдержать вес человека.

Как рассказал заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин, из-за непрочного ледяного покрытия растет риск несчастных случаев на водоемах региона. Выходить на тонкую корку опасно для жизни. Об этом отдыхающим напомнили в ходе профилактических рейдов.

На прочность льда влияет не только температура, но и подводное течение, бьющие ключи и наличие в воде растений и мусора.

«Особенно сильно на ледовый панцирь влияют погодные условия, так как под солнцем он быстро истончается, сверху на него давит снежная масса, а снизу он подтачивается водой. В результате чего образуются трещины, а сама ледовая поверхность становится очень пористой, рыхлой и небезопасной. Спасатели уточнили, что ледовая поверхность особенно тонкая в участках, где есть камни, корни деревьев, кустарники, водоросли или вмерзший мусор», - отметил спасатель.

Чтобы избежать несчастный случай, важно проверять прочность льда палкой или пешней и вернуться на берег, если послышался треск. Идти к земле нужно с широко расставленными ногами или ползком.

Спасатели Водоемы
21 января 2025, 14:21
Новый проект управления запустили на производстве стройматериалов в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Инновационная программа управления производством была разработана силами воскресенской компании. Проект базируется исключительно на отечественном программном обеспечении.

Крупный производитель строительных материалов в Воскресенске «ВОЛМА-Воскресенск», активно внедряет принципы цифровой трансформации. Масштабный проект «Цифровой завод» позволит компании укрепить свои конкурентные позиции на рынке, повысить производительность, снизить издержки и улучшить качество продукции.

Управляющий директор предприятия Виталий Абзалимов рассказал, что основным элементом системы является интерактивный дашборд. Это централизованный пульт управления, который в режиме реального времени отображает все ключевые показатели эффективности производства. Экран показывает информацию о работе каждой производственной линии, включая расход ресурсов, производительность, скорость, и прочие параметры.

«Благодаря визуализации данных руководство имеет мгновенный, целостный обзор состояния всего предприятия», - отметил Абзалимов.

Воскресенск Промышленность
21 января 2025, 13:07
Директор лицея в Лобне поучаствовал в сессии по развитию образования
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В Подмосковье прошла стратегическая сессия по развитию образования в Подмосковье до 2040 года. В ней принял участие директор лицея «Авиатика» в Лобне Андрей Иванов.

Стратегическую сессию открыли министр образования Московской области Ингред Пильдес и депутаты Государственной Думы.

Участники внесли свои предложения для развития образования в регионе. Они уделили внимание воспитанию, психологическим аспектам, использованию цифровых технологий, экономической деятельности и моделям управления.

Напомним, в Лобне в 2024 году открыли лицей «Авиатика», который уже принял около двух тысяч школьников. Администрация округа развивает направления внеурочной деятельности и сотрудничество с известными российскими университетами, чтобы помочь учащимся определиться с профессией.

Лобня

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