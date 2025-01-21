Более 500 тыс тест-полосок и глюкометров выпустили за год на предприятии в Дубне

В 2025 году «АРКРЭЙ» планирует выпустить одних лишь тест-полосок для диагностики сахарного диабета более 500 тысяч упаковок, не считая другой продукции.

Компания является одним из старейших резидентов ОЭЗ «Дубна». Уже более 11 лет предприятие поставляет на российский рынок продукцию для пациентов с сахарным диабетом. Сегодня компания выпускает еще и лабораторные анализаторы параметров мочи. В портфеле компании семь видов глюкометров, на стадии регистрации находятся два новых анализатора.

Продукцию подмосковной компании используют лаборатории, медицинские учреждения и аптеки не только России, но и Казахстана.