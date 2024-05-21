Более 500 спортсменов выступили на первенстве России по боксу в Чехове

Открытый турнир по самбо на Кубок главы городского округа Чехов посвятили 79-й годовщине со Дня Победы. Участие в нем приняли более 200 спортсменов из Москвы и Подмосковья.

Ежегодно планируется открывать новые спортивные секции самбо как минимум в 10 образовательных учреждениях Московской области.

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Самбисты пришли на турнир с портретами бойцов Великой Отечественной войны. Соревнования прошли в городской школе № 10 и объединили более 200 участников. Это дети из 18 команд Москвы и Московской области.

«Самбо сочетает в себе элементы борьбы и быстрого мышления. Порой выйти против соперника, который больше тебя, - это маленький подвиг. День Победы мы каждый раз чествуем и отдаем дань людям, которые нам ее принесли», - отметил заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев.

На открытии директору школы № 10 и главе городского округа Чехов передали книги - «Команда самбо» и «100 приемов самообороны для руководителя». Также новую форму вручили юному самбисту Богдану Макаренко. Его отец - военный врач, он недавно погиб в зоне специальной военной операции.

Победителям ежегодного турнира вместе с медалями и грамотами вручили сувениры и книги, посвященные 70-летию городского округа. Еще 50 подарочных пакетов от главы Чехова Михаила Собакина получили лучшие спортсмены в своем весе.

«Самбо популяризирует уважение к своему сопернику. Даже если ты проиграл, в эмоциях, разъяренный, ты должен успокоиться, пожать ему руку, поблагодарить за борьбу. Потому что именно после именно такого проигрыша ты становишься сильнее. Порой после выигрыша ребята не такие опытные становятся, а вот проигрыш - это шаг навстречу к следующим победам», - сказал заместитель директора спортивного клуба «Альфа» Тимур Андрес.

В округе активно развивается всероссийский образовательный проект «Самбо в школу». Здесь практически каждый школьник знаком с этим видом спорта. За два последних года в Чехове открыто восемь тренировочных площадок на базе семи образованных учреждений.

«Наш проект затрагивает не только самбо, но и образование. В Московской области около 50 школ, которые участвуют в данной программе», - сообщил президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин.