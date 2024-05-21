21 мая 2024, 08:24

Более 500 спортсменов выступили на первенстве России по боксу в Чехове

Телеканал «360»
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Первенство России по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет прошло в Чехове. Участие в соревнованиях приняли 330 юношей и более 200 девушек.

Победители соревнований представят нашу страну на первенстве Европы, которое пройдет в Италии.

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Бои проводили во Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове. Ежедневно участники проводили по одному-два боя. За неделю, пока проводились соревнования, состоялось более 500 поединков. Победителей определяли в 16 весовых категориях у мальчиков и 13 - у девочек. Спорные моменты судьям помогали решить члены совета чемпионов.

«Здесь собрались лучшие бойцы страны, которые завоевывают место в команде. Это старт в будущее. Мы все с этого начинали, тоже такими же детьми были и доросли до чемпионов», - поделился заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, чемпион России, победитель Кубка мира Андрей Баланов.

Спортсмены Чехов Бокс
21 мая 2024, 08:53
Первенство Подмосковья по синхронному плаванию прошло в Чехове
Медиасток.рф
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Первенство Подмосковья по синхронному плаванию собрало в Чехове 22 команды. В бассейне Дворца спорта «Олимпийский» имени Максимова участницы показали повороты в воде, сцепки, анбалансы и вращения.

В Чехов приехали спортсмены из 13 городов Подмосковья. Девушки и юноши до 13 лет выступали в четырех видах: комби, соло, группы и дуэты. Судьи оценивали сложность программы, синхронность, качество исполнения связок и артистизм. Одним из самых сложных элементов считают гибриды - когда спортсмены поднимают ноги над водой, задерживая дыхание.

Главный судья соревнований - трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, президент Федерации синхронного плавания Московской области Ольга Брусникина.

«В этом году у нас произошла большая трансформация в системе судейства. Прошли большие изменения в правилах. Они связаны с тем, что Международная федерация изменила правила, и мы также следуем данным стандартам. Поэтому данное первенство впервые проходит по новой системе судейства», - рассказала Брусникина.

Первенство области для самых юных участниц - это первый пробный старт в карьере. Городской округ Чехов представили сразу несколько команд.

Московская область славится своими дворцами спорта, где тренируются синхронисты. Бассейн в Чехове - один из крупнейших в регионе. Спортсмены исполняли сложные движения в олимпийской чаше 50 на 25 метров.

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Спортсмены Чехов
21 мая 2024, 08:44
Более 200 спортсменов выступили на турнире по самбо в Чехове
Телеканал «360»
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Открытый турнир по самбо на Кубок главы городского округа Чехов посвятили 79-й годовщине со Дня Победы. Участие в нем приняли более 200 спортсменов из Москвы и Подмосковья.

Ежегодно планируется открывать новые спортивные секции самбо как минимум в 10 образовательных учреждениях Московской области.

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Самбисты пришли на турнир с портретами бойцов Великой Отечественной войны. Соревнования прошли в городской школе № 10 и объединили более 200 участников. Это дети из 18 команд Москвы и Московской области.

«Самбо сочетает в себе элементы борьбы и быстрого мышления. Порой выйти против соперника, который больше тебя, - это маленький подвиг. День Победы мы каждый раз чествуем и отдаем дань людям, которые нам ее принесли», - отметил заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев.

На открытии директору школы № 10 и главе городского округа Чехов передали книги - «Команда самбо» и «100 приемов самообороны для руководителя». Также новую форму вручили юному самбисту Богдану Макаренко. Его отец - военный врач, он недавно погиб в зоне специальной военной операции.

Победителям ежегодного турнира вместе с медалями и грамотами вручили сувениры и книги, посвященные 70-летию городского округа. Еще 50 подарочных пакетов от главы Чехова Михаила Собакина получили лучшие спортсмены в своем весе.

«Самбо популяризирует уважение к своему сопернику. Даже если ты проиграл, в эмоциях, разъяренный, ты должен успокоиться, пожать ему руку, поблагодарить за борьбу. Потому что именно после именно такого проигрыша ты становишься сильнее. Порой после выигрыша ребята не такие опытные становятся, а вот проигрыш - это шаг навстречу к следующим победам», - сказал заместитель директора спортивного клуба «Альфа» Тимур Андрес.

В округе активно развивается всероссийский образовательный проект «Самбо в школу». Здесь практически каждый школьник знаком с этим видом спорта. За два последних года в Чехове открыто восемь тренировочных площадок на базе семи образованных учреждений.

«Наш проект затрагивает не только самбо, но и образование. В Московской области около 50 школ, которые участвуют в данной программе», - сообщил президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин.

Спортсмены Чехов
21 мая 2024, 08:16
Святослав Лисенков из Подольска стал чемпионом России по шахматам
Телеканал «360»
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Шахматный вундеркинд Святослав Лисенков из Подольска стал чемпионом России. Национальное первенство прошло в Екатеринбурге, подольский спортсмен одержал победу в восьми из девяти своих партий.

Из Екатеринбурга Святослав Лисенков вернулся с новым титулом - теперь он лучший шахматист России среди юношей до 15 лет. За спиной восемь победных партий и лишь одно досадное поражение.

«Когда я выиграл последнюю партию, я изначально до конца не понимал, что свершилось. Осознание начало приходить через три-четыре дня», - поделился Святослав.

Теперь Святослав Лисенко нацелен на новые вершины, осенью он будет защищать честь страны на чемпионате мира в Бразилии. Подготовка идет полным ходом. Помимо занятий в родной школе «Пахра», в плане - сборы, тренировки в цифровой гимназии имени Примакова, выездные турниры и международные выступления. Шансы на победу, по оценке наставников, высоки.

«Святослав любит шахматы, то есть никто его не заставляет заниматься каждый день, а это именно идет изнутри. Когда есть такой внутренний стержень, любовь к своему виду спорта - к шахматам, рост - вопрос времени, а также правильного подхода к ребенку», - отметил тренер-преподаватель по шахматам спортивной школы олимпийского резерва «Пахра» Денис Хайруллин.

Святослав начал заниматься в шесть лет и быстро перерос своих сверстников. Уже в 12 лет выиграл Кубок Карякина, оставив позади мастеров международного класса. В 2024 году ему присвоено звание кандидат в мастера спорта по шахматам. Быстрый прогресс молодого спортсмена - это в том числе, заслуга его наставников, большую поддержку оказывают школа и администрация округа. Как отмечает тренер шахматиста, администрация Подольска и руководство спорткомитета уделяют большое внимание юному дарованию. Благодаря этому Святослав сможет участвовать в самых престижных соревнованиях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
20 мая 2024, 23:55
Благоприятная среда для спорта. Как Московская область поддерживает спортсменов
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Какие важные события ждут любителей активного образа жизни в этом году на территории Подмосковья. А также почему среди жителей региона возрождается интерес к советскому комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО) и о развитии инфраструктуры, рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Алексей Перов сообщил, что в апреле в Сербии состоялся чемпионат Европы по боксу, в котором Россия завоевала 20 медалей, пять из которых принесли подмосковные спортсмены. Он подчеркнул, что представители Подмосковья также успешно выступают на региональных и всероссийских соревнованиях.

«Мы проводим большие массовые мероприятия, которые привлекают внимание жителей, которые привлекают внимание спортсменов. При этом мы стараемся насыщать их медийной составляющей», - рассказал Перов.

Он отдельно отметил проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выходи во двор», в котором прославленные звезды хоккея и футбола находят в своих плотных графиках время и играют во дворах с любителями. Данная инициатива продолжает набирать обороты в регионе.

«Мы слышим сотни благодарных отзывов от жителей Подмосковья про реализацию этого проекта. Мальчишки, девчонки, взрослые выходят во двор и получают развитие на территории округа. Мы считаем, что это очень важно. Кроме того, есть еще летнее подразделение этого проекта», - добавил Перов.

Перов добавил, что комплекс ГТО продолжает набирать популярность. В прошлом году порядка 64 тысяч жителей Подмосковья сдали нормативы, а в этом году ожидается показатель, превышающий 70 тысяч человек.

«Этот комплекс важный. Он позволяет любому желающему, вне зависимости от возраста, оценить свои физические способности. Также существуют бонусы за сдачу нормативов, такие как льготы на поступления в учебные заведения», - поделился специалист.

В заключение он добавил, что за ближайшие пять лет планируется завершить 50 спортивных объектов. Среди них реконструкция существующих и возведение новых.

«Два объекта уже завершили - в Химках и Наро-Фоминске. В этом году планируем завершить еще девять объектов - они будут капитально отремонтированы до 1 сентября», - сообщил Перов.

При этом он отметил, что все объекты буду соответствовать единому виду и облику.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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