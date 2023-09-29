Более 500 спортсменов приняли участие в ежегодном турнире по дзюдо в Серпухове

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Турнир по дзюдо в Серпухове проходит каждый год. Он посвящен памяти героя-серпуховича Романа Катасонова. По традиции перед началом соревнований прошла минута молчания. Участники мероприятия принесли цветы в память о погибших бойцах подразделений спецназа «Вымпел» и «Альфа». Также прозвучали пожелания удачи юным дзюдоистам.

Спортсменов и гостей турнира поприветствовал первый замглавы администрации Серпухова Олег Киселев.

«Я всех приветствую, всех участников соревнования на серпуховской земле. Я хочу пожелать честной борьбы вам всем, зрелищных поединков, ну и, конечно же, пусть сегодня победит сильнейший», - сказал он.

На открытие турнира пришли родители и дочь легендарного Романа Катасонова. Его мать Лидия отметила, что вот уже 19 лет в округ на соревнования приезжают юные спортсмены. Для них турнир - настоящий праздник.

«Они показывают, насколько они выросли за эти годы, насколько мастерство-повысилось. <…> И они приезжают, они понимают, несмотря на то, что для них это праздник, что это праздник все-таки посвящен человеку и всем его товарищам, погибшим 19 лет назад», - подчеркнула Лидия.

Доблестные поступки Романа Катасонова помнят по сей день. Посвященный его памяти турнир по дзюдо стал прекрасной площадкой для молодых спортсменов.

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