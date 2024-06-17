Более 500 спортсменов поучаствовали в фестивале «Спорт для всех» в Мытищах

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Всего на старт вышли 500 спортсменов из Москвы и Московской области. Состоялось несколько легкоатлетических забегов. Организатором выступил Центр адаптивной физической культуры и спорта для людей с ОВЗ «СпортЛИНия».

Также в рамках фестиваля команды из Мытищ, Москвы, Зеленограда и Ивантеевки поучаствовали в турнире по футболу среди детей с ментальными особенностями.

Участники показали высокие результаты. Эффективную методику работы с особенными детьми давно практикуют в спортивной школе «Авангард».

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