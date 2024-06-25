Более 500 самовольно занятых лесных участков выявили в Подмосковье с января

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Двухлетний ребенок поступил в приемное отделение Королевской больницы с болью в животе и рвотой. Со слов мамы, девочка проглотила магнитные шарики, с которыми она играла накануне. Диагностика подтвердила предположение.

В кишечнике ребенка оказалась цепочка из 13 сцепленных между собой магнитов. Поскольку боли в животе сохранялись, врачи приняли решение об операции лапаротомическим методом.

«Наши замечательные хирурги Андрей Осипенко и Элла Матюнина успешно извлекли все магниты и ушили перфорации кишечника, поскольку, соединившись между собой, шарики спровоцировали его повреждение. Сейчас ребенок находится под нашим контролем, состояние стабильное», - сказал исполняющий обязанности заведующего отделением детской хирургии Королевской больницы Евгений Щербаков.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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