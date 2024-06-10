Более 500 пловцов приняли участие в соревнованиях Swimcup в Сергиевом Посаде
Соревнования международного Кубка чемпионов Swimcup на Торбеевском озере прошли в Сергиево-Посадском городском округе. В них приняли участие более 500 пловцов.
По словам организатора Кубка чемпионов «Swimcup», многократного чемпиона мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгения Безрученко, на заплывах становится все больше зрителей, которые заряжаются духом соревнований и искренне поддерживают спортсменов на протяжении всего турнира.
Первое место на дистанции 1000 метров занял подмосковный триатлет, мастер спорта Арсений Сироткин из Долгопрудного, на дистанции 2000 метров лучшее время показал спортсмен из Москвы Андрей Соколов. В соревнованиях на 4000 метров победил призер чемпионатов мира и Европы Юрий Сарамутин, а в эстафете три по 300 метров выиграла команда «Gold Swim Masters».
Заплывы международной серии Swimcup в Подмосковье проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».
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