Более 500 пар зарегистрировали в Московском областном дворце бракосочетаний № 3 в 2023 году

Желающие стать мужем и женой во Дворце бракосочетаний № 3 могут уточнить детали процедуры по телефону 8(495)-562-40-29.

Кроме того, с 1 января жители Подмосковья могут воспользоваться услугами ЗАГС на удаленных рабочих местах. Такая возможность появилась в нескольких городских округах.

Перечень удаленных рабочих мест, где можно зарегистрировать брак в торжественной обстановке: 1. Центр культуры и творчества «Родники» Волоколамского городского округа; 2. ДК «Вперед» в Долгопрудном; 3. ДК «Октябрь» в Дубне; 4. Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль»; 5. Дом поэта-революционера Мачтета в Зарайске; 6. Дом культуры «Ожерелье» в Кашире; 7. ЦДК имени Калинина в Королеве; 8. ДК «Металлург» в Ступине; 9. Музей Салтыкова-Щедрина в Талдоме; 10. Дом ученых в Химках; 11. Центральный дворец культуры в Щелкове.

Многодетным семьям Подмосковья доступно 17 региональных мер поддержки. Это выплаты, бесплатный проезд в общественном транспорте, жилищные сертификаты и другие льготы. О том, как помогают таким семьям, губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила глава Минсоцразвития Людмила Болатаева.

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