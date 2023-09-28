Более 500 навалов мусора у контейнерных площадок убрали в Подмосковье с начала сентября

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«С начала сентября под контролем инспекторского состава коммунальные предприятия Подмосковья устранили 557 навалов мусора на контейнерных площадках. Так, 56 замечаний по этой части закрыли в Раменском, 49 - в Дмитровском, 44 - в Подольске, 35 - в Долгопрудном, 33 - в Красногорске», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

Инспекторский контроль помогает содержать территории чистыми, а также сократить количество обращений жителей по теме мусора. В ГУСТ также напомнили, что в теплое время года коммунальные службы должны мыть контейнерные площадки один раз в 30 дней.

Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что сфера благоустройства стоит на втором месте по позитивным переменам, которые отмечают жители Подмосковья.

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