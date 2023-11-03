Более 500 команд из Подмосковья примут участие в новом сезоне школьной баскетбольной лиги
Прием заявок на участие в новом сезоне школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» завершился. В сезоне 2023/2024 года выступят 515 команд из 44 округов Московской области.
Лидерами по количеству представленных команд стали Балашиха, Сергиев Посад и Дмитров.
Участникам предстояло пройти внутришкольный этап, чтобы попасть на соревнования следующего этапа. Команды, которым с октября по декабрь удастся преодолеть муниципальный этап, будут представлять свои учебные заведения на дивизиональном этапе.
Чемпионат «КЭС-БАСКЕТ» - это крупнейший социально-спортивный проект, который проводят в 75 регионах России. Важно, что все игроки команды должны быть учащимися одной общеобразовательной организации в возрасте от 12 до 17 лет.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.
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