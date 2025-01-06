Более 500 экспонатов пополнили картинную галерею в Коломне в 2024 году

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Сегодня коллекция насчитывает свыше 11 200 предметов, среди которых произведения живописи, графики и скульптуры.

Особое место в новых поступлениях заняли графические работы известного художника-книжного графика первой половины XX века Фаворского, а также уникальное творческое наследие московской художницы Алавердовой, включающее более 180 произведений.

В течение года галерея продолжала совершенствовать условия хранения своих фондов. Для этого было приобретено новое специализированное оборудование, включая драйверный шкаф для графических работ, стеллажи и системы для безопасного размещения живописных полотен.

Сохранение культурного наследия коломенских художников стало одним из приоритетных направлений работы. В 2024 году были отреставрированы восемь живописных полотен, среди которых произведения Травкина и Букакина. Также специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря восстановили шесть графических листов Фаворского.

Итоги года демонстрируют значительный вклад галереи в сохранение и развитие культурного наследия, а также её стремление обеспечить современные условия для хранения и изучения произведений искусства.