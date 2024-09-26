Более 500 детей прошли проверку слуха в больнице Лобни с начала года

Запись на прием к сурдологу открыта не только для жителей Лобни, но и для детей из всей Московской области, что делает услуги кабинета доступными для более широкого круга пациентов.

В сурдологическом кабинете на учете состоят более 80 человек. Здесь установлено современное оборудование для клинического обследования слуха, позволяющее проводить проверки у детей любого возраста, включая новорожденных.

Специалисты подчеркивают важность профилактики заболеваний слуха, которая включает предупреждение острых респираторных инфекций и обострений хронических заболеваний. При первых подозрениях на нарушения слуха рекомендуется немедленно обратиться к врачу для проведения необходимых обследований.

Записаться на прием к сурдологу можно через педиатра или отоларинголога, что упрощает процесс получения необходимой медицинской помощи для маленьких пациентов.

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