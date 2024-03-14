Более 500 детей прошли обследование слуха в НИКИ детства с начала года

«Основные наши пациенты - это дети с задержкой речевого развития. В рамках приема мы проводим разные обследования и, конечно, осмотр ЛОР-органов. По результатам выставляется диагноз и назначается лечение», - рассказала руководитель центра слуха НИКИ детства, врач-оториноларинголог, врач-сурдолог Елена Якушова.

С начала года исследования в НИКИ детства прошли уже более 500 детей. Помощь можно получить бесплатно, по полису ОМС. Более подробная информация есть на портале « Детство ».

Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.

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