Более 500 человек посетили концерт ко Дню пожилого человека в Подольске
Концерт в честь Дня пожилого человека прошел в администрации Подольска. Мероприятие посетили более 500 человек.
Гостей в фойе встречала музыка. Перед началом концертной программы жителей поздравили, зачитав приветственный адрес главы городского округа Подольск Дмитрия Жарикова.
«Благодаря нашим ветеранам городской округ удостоен сразу двух почетных званий: Населенный пункт воинской доблести и Город трудовой доблести», - отметила заместитель главы администрации городского округа Подольск Татьяна Ропот.
На сцене выступили солисты Подольской филармонии и лучшие творческие коллективы округа. Зрителям представили музыкальные, вокальные, танцевальные и цирковые номера.
Напомним, Международный день пожилого человека отмечают в России с 1991 года.
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