Более 500 человек бесплатно проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные

Как рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, выездные бригады медиков работают в парках с начала лета, этой возможностью воспользовались более четырех тысяч человек.

«Любой житель региона может проверить свое здоровье, получить консультацию врача, сдать анализы. Всего за прошедшие выходные такую диагностику прошли 570 человек», - пояснил Сапанюк При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлиники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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