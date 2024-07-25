Более 50 жителей микрорайона Депо задали вопросы специалистам администрации Лобни

Глава городского округа Анна Кротова рассказала про результаты утренних обходов, а также о ближайших планах. Уже устранили течи с кровли в доме № 5 на улице Чайковского, отремонтировали входные группы в нескольких домах на этой же улице. В доме № 2 на улице Батарейная поменяли кирпичную кладку.

В микрорайоне Депо покрасили 12 детских площадок и свыше 2300 ограждений, а на придомовых территориях высадили более 1300 цветов.

Анна Кротова рассказала, что вдоль железнодорожной платформы прочистили канавы, стоки, удалили борщевик, обновили павильоны ожидания в сторону Москвы. Также отремонтировали котельную в рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону.

Жители микрорайоне Депо задавали вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Они интересовались подготовкой подвалов к зиме, ремонтами крыш, качеством уборки подъездов. Сроки исполнения проблем озвучат позднее.

На встрече были и жители Красной поляны. Они попросили приехать в их микрорайон, чтобы решить возникшие вопросы. Территория будет включена в график работы администрации городского округа Лобня.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».