Более 50 врачей приняли участие в тренинге для наставников в больнице Мытищ

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Тренинг провела старший преподаватель центра развития компетенций МОНИКИ имени Владимирского Наталья Кофф.

Главный врач Ольга Мисюкевич, инициатор мероприятия, подчеркнула важность наставничества для профессионального роста молодых специалистов и отметила, что основная задача напомнить о важности работы с начинающими врачами и медсестрами, помочь им влиться в коллектив, освоить необходимые навыки.

Тренинги были направлены на развитие навыков эффективного наставничества, помощь в адаптации новичков и интеграцию их в корпоративную культуру больницы. Участники активно участвовали в обсуждениях, делясь своим опытом и знаниями.

Наталья Кофф выразила восхищение активностью и творческим подходом участников. Мытищинские медики показали себя как творческая, открытая ко всему новому команда, готовая делиться знаниями и поддерживать друг друга.

Заведующая поликлиникой № 2 Любовь Кикоть и председатель профсоюзной организации, напомнила о богатых традициях наставничества и отметила, что сегодня 40% нашего персонала - это молодые специалисты.

Тренинг стал значимым шагом в подготовке нового поколения медицинских работников к успешной карьере в здравоохранении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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