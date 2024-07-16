16 июля 2024, 15:18

Более 50 врачей приняли участие в тренинге для наставников в больнице Мытищ

Пресс-служба городского округа Мытищи
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В больнице Мытищ прошел уникальный тренинг, посвященный организации наставничества в сфере здравоохранения. Более 50 ведущих сотрудников учреждения, включая заведующих отделениями, хирургов, руководителей поликлиник и опытных медсестер, стали участниками деловой игры под названием «Эффективное наставничество — как обучать молодых специалистов на рабочем месте».

Тренинг провела старший преподаватель центра развития компетенций МОНИКИ имени Владимирского Наталья Кофф.

Главный врач Ольга Мисюкевич, инициатор мероприятия, подчеркнула важность наставничества для профессионального роста молодых специалистов и отметила, что основная задача напомнить о важности работы с начинающими врачами и медсестрами, помочь им влиться в коллектив, освоить необходимые навыки.

Тренинги были направлены на развитие навыков эффективного наставничества, помощь в адаптации новичков и интеграцию их в корпоративную культуру больницы. Участники активно участвовали в обсуждениях, делясь своим опытом и знаниями.

Наталья Кофф выразила восхищение активностью и творческим подходом участников. Мытищинские медики показали себя как творческая, открытая ко всему новому команда, готовая делиться знаниями и поддерживать друг друга.

Заведующая поликлиникой № 2 Любовь Кикоть и председатель профсоюзной организации, напомнила о богатых традициях наставничества и отметила, что сегодня 40% нашего персонала - это молодые специалисты.

Тренинг стал значимым шагом в подготовке нового поколения медицинских работников к успешной карьере в здравоохранении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Больницы Мытищи Врачи
16 июля 2024, 16:19
Активисты Балашихи приняли участие в очистке Горенского лесопарка
Пресс-служба администрации Балашихи
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В городском округе Балашиха эко-активисты убрали во время квеста Горенский лесопарк. В соревнованиях «Чистые игры» приняли участие также представители администрации.

Соревнования «Чистые игры» посетили более 50 человек из Балашихи. Волонтеры и неравнодушные жители вместе прошли экологический квест и убрали накопившийся мусор. Такой новый вид субботников учит людей бережному отношению к окружающей среде и помогает завести друзей.

В ходе квеста участников также ждали увлекательные мастер-классы. Кроме того, активисты смогли пройтись по экологической тропе и сделать снимки на специальных локациях.

Заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский, председатель городского Совета депутатов, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов, депутат Совета депутатов Балашихи Сергей Чураков и представители администрации города тоже помогли с уборкой.

«Такие субботники нового формата эффективнее и интереснее для жителей, чем просто сбор мусора и уборка территории. Кроме того, так люди учатся разделять мусор, что тоже очень важно для окружающей среды», - подчеркнула организатор проекта «Чистые игры» в Москве и Подмосковье Екатерина Шамшурина.

Каждый участник в таком соревновании может стать победителем. Самое главное - набрать большее количество баллов и выполнить все условия акции. Оценка за каждую фракцию разная - пакет пластика или стекла - восемь баллов, пакет металла - 10. Победителя «Чистых игр» и двух призеров организаторы выбрали в специальном приложении и на сайте квеста.

«Чистые игры» - экологическое общественное движение, которое возникло в Санкт-Петербурге в 2014 году. За 10 лет почти два миллиона человек в 37 странах присоединились к играм.

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Балашиха Экология Мусор
16 июля 2024, 16:17
Расчистка еще четырех водоемов завершилась в Подмосковье
Минэкологии
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Специальная плавучая техника помогла расчистить еще четыре водоема в Подмосковье. Работу выполнили по программе «100 прудов и озер», о чем сообщили в Минэкологии региона.

«Расчистку двух водоемов завершили в Пушкинском городском округе. Там освобождены от излишней водной растительности, топляка и прочего мусора пруд в районе деревни Митрополье и Клинниковский пруд», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Помимо этого, специалисты расчистили водную гладь на пруду вблизи деревни Рогачево в Дмитровском городском округе и на Холодном пруду в Клину.

Очистку водоемов провели с помощью плавучих экскаваторов-амфибий. Такие машины позволяют скашивать и собирать излишнюю водную растительность, ветки деревьев, бревна и бытовой мусор.

В общей сложности 27 водных объектов расчистят в Подмосковье в 2024 году. По словам губернатора Андрея Воробьева , 14 из них включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

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Экология Водоемы
16 июля 2024, 16:10
Свыше 200 жителей Химок бесплатно прошли медосмотр на акциях в парках летом
Администрация Химки г.о.
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Профилактические осмотры в выставочном комплексе «Артишок» медики больницы Химок проводят с начала лета. Свыше 200 человек уже приняли участие в акции «Проверь здоровье в парке» за это время.

Выездной медицинский осмотр включает общий и биохимический анализ крови, онкоскрининг, спирометрию, антропометрию и анкетирование. Работники больницы могут также оценить имеющиеся сердечно-сосудистые риски, записать электрокардиограммы, измерить артериальное и внутриглазное давление, если для этого есть показания.

«Прогуливаясь в воскресный день в парке имени Льва Толстого, можно удачно заглянуть на комплексную проверку своего здоровья. Любой желающий может проконсультироваться со специалистом и при необходимости получить направление на углубленное обследование», - сказала муниципальный депутат, председатель Совета медсестер Надежда Смирнова.

Акцию проводят каждое воскресенье с 10:00 до 14:00 в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого. Пройти обследование может любой желающий, при себе необходимо иметь только паспорт и полис ОМС. Результаты медосмотра пациентам приходят в личный кабинет на портале госуслуг Московской области «Здоровье».

Всего за прошлые выходные свое здоровье проверили свыше пяти тысяч человек в 33 парках Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Медицина Парки
16 июля 2024, 16:08
Тхэквондист из Лобни выступит в составе сборной Сербии на олимпиаде в Париже
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Талантливый тхэквондист из городского округа Лобня Лев Корнеев получил шанс представлять сборную Сербии на предстоящих Олимпийских играх в Париже. Это значимое событие для спортсмена, который ранее одержал победу на первенстве России и дважды становился призером чемпионата Европы.

Жители Лобни и болельщики тхэквондо с нетерпением ожидают выступления Льва Корнеева на Олимпийских играх и верят в его успех.

Важно отметить, что Лобня активно поддерживает развитие спорта на местном уровне. В округе функционируют 18 бюджетных спортивных секций, воспитанники которых регулярно демонстрируют высокие результаты на различных соревнованиях.

Кроме того, в рамках улучшения спортивной инфраструктуры, в прошлом году была открыта новая многофункциональная площадка на территории спортивной школы «Академия спорта». Также в прошлом году прошла реконструкция стадиона «Труд», что еще больше способствует развитию спорта в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня

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