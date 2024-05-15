Более 50 врачей пополнили штат больницы в Мытищах в этом году

Заместитель главного врача Екатерина Суслова сообщила, что кадровый вопрос является одним из ключевых в программе «Модернизация первичного звена». Региональные меры социальной поддержки играют важную роль - это компенсация за аренду жилья, социальная и бюджетная ипотеки, а также программа «Приведи друга».

Кроме того, в муниципалитете предоставляется жилье по договорам коммерческого найма и служебное жилье. В настоящее время муниципальным жильем пользуются 32 врача и пять медицинских сестер.

Напомним, что специалисты некоторых медицинских специальностей получают дополнительные выплаты из регионального бюджета. Так, врачи-терапевты и педиатры поликлиник получают по 32 тысячи рублей, а врачи отделения неотложной медицинской помощи - по 15 тысяч рублей.

Также, поддержка оказывается и молодым специалистам. Врачи с опытом работы менее трех лет могут претендовать на 15 тысяч рублей, а медицинские сестры - на 7,5 тысячи рублей. Благодаря всем этим мерам поддержки в 2023 году удалось привлечь в команду более ста медицинских работников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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