11 июня 2024, 17:16

Более 50 волонтеров убрали берега реки Черной в Балашихе

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В рамках всероссийской акции «Вода России» волонтеры и жители деревни Федурново убрали мусор на реке Черная. На субботник пришли более 50 человек.

Этой акцией они открыли сезон очистки водных объектов на территории округа. Общими силами было собрано более 40 мешков мусора, убрали берег реки Черная от бытового мусора и валежника. Были также интересные находки: из реки вытянули секции железного ящика и много бревен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте есть афиша мероприятий, в том числе экологической направленности, которая ежедневно пополняется.

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Балашиха Экология Водоемы
11 июня 2024, 17:37
Соцработников наградили за труд в Доме правительства Московской области
Министерство социального развития Подмосковья
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Соцработников Подмосковья отметили высокими наградами за их самоотверженный труд и профессионализм. Торжественное мероприятие прошло в Доме правительства Московской области.

«Ежедневно соцработники отдают частичку тепла, доброты и заботы тем, кто в этом нуждается: это старики, инвалиды, дети, которые находятся в трудной ситуации, а также семьи участников СВО и те, кому нужна помощь», - рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в свою очередь отметила, что многие социальные координаторы фонда также имеют опыт работы в службах социальной помощи.

«Среди наших социальных координаторов фонда - более 300 ветеранов СВО и свыше сотни мам и жен героев. Они как никто другой способны находить самые нужные слова поддержки в сложных ситуациях», - пояснила Цивилева.

В ведомстве отметили, что в регионе работают более 15 тысяч социальных работников, которые ежедневно помогают двум миллионам пожилых жителей, 400 тысячам инвалидов и более 1,5 миллионам семей с детьми.

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Праздники Награды Семья
11 июня 2024, 17:37
Проект «Умные каникулы» объединил почти 7000 учащихся Богородского округа
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Проект «Умные каникулы — 2024» стартовал в 13 центрах образования Богородского округа. Он объединил почти 7000 учащихся.

«Умные каникулы» - это летнее обучение в новом формате. Дети продолжают ходить в школу, но вместо привычных уроков за партой для школьников организуют занятия на свежем воздухе, образовательные экскурсии. Как и во время учебного года, для детей предусмотрено питание. В течение июня под руководством педагогов они разрабатывают проекты, проводят исследования, посещают научные интересные места. Это активный и полезный отдых для школьников вторых-восьмых, а также десятых классов.

Проект впервые был запущен в 2022 году. По мнению организаторов, «Умные каникулы» формируют ценности, мировоззрение, гражданскую позицию подрастающего поколения, повышает адаптацию к социальным и технологическим переменам. Помогает найти и поддержать таланты. Лето, каникулы и развитие - идеальное сочетание для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Богородский
11 июня 2024, 17:35
Подмосковным дачникам напомнили об опасности шершней и ос
Ульянов А.И.
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Шершни и осы могут поселиться на дачах — в домах, сараях и среди кустарников. Минэкологии Подмосковья напомнило правила борьбы с насекомыми.

Энтомологи утверждают, что насекомые никогда не нападают первыми, однако, они могут ужалить, заметив опасность.В Минэкологии отметили, что рядом с шершнями и осами не следует размахивать руками. Лучшее решение - постоять спокойно рядом и не приближаться.

Если насекомое залетело в помещение, необходимо пошире открыть окно, ограничив пролет в другие части дома. Если шершни или осы свили гнездо на дачном участке, необходимо предоставить дело по его ликвидации специалистам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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Правила Экология Насекомые
11 июня 2024, 17:21
Больницу в волоколамском селе Осташево отремонтируют к концу года
Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Главный корпус Волоколамской центральной больницы отремонтируют в селе Осташево. Готовность работ уже превысила 70%.

Как рассказали в региональном Минстрое, работы проводят по госпрограмме. Сейчас на объекте трудятся 25 человек.

«На площадке 25 рабочих. В настоящий момент в здании трехэтажного корпуса ведутся устройство каркаса и вентилируемого фасада, прокладка инженерных сетей», - добавили в ведомстве.

Здание больницы построили в 1969 году, его площадь составляет 3,8 тысячи квадратных метров. К отделению прикреплено более 4,2 тысячи человек, на время ремонта их принимают во взрослой поликлинике в Волоколамске.

Завершить работы планируют до конца года.

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Правила Экология Насекомые

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