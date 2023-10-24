Более 50 участков под строительство домов выставили на торги в Волоколамском городском округе
Более 50 участков выставлены на торги в Волоколамском городском округе. Их площадь составляет от пяти до 25 соток. Основной принцип аукциона заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену.
Особенными преимуществами участка в Волоколамском городском округе станут хорошая экология, исторические места и доступная начальная цена. В общей сложности на торги выставлен 51 участок.
Примером может служить земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, расположенные в деревне Муромцево. Здесь можно выбрать участок 13 соток или 14 соток для строительства частного дома. К деревне удобный подъезд с Новорижского шоссе, а до центра Волоколамска всего четыре километра.
Прием заявок уже идет. Если к торгам будет допущен всего один человек, то он сможет получить лот на максимально выгодных условиях. Еще больше аукционов можно посмотреть на подмосковном портале ЕАСУЗ.
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