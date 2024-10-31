Более 50 тысяч обращений жителей отработали в Ленинском округе в 2024 году

Центр управления регионом обеспечивает эффективную коммуникацию власти с жителями округа. Большинство отработанных обращений касалось дорог и общественного транспорта, благоустройства, отопления, социальной сферы и экологии. Некоторые вопросы, такие как работа общественного транспорта, вывоз мусора, уборка и ремонт дорог, специалисты решают в течение восьми дней или даже быстрее. Трудоемкие проблемы требуют более длительного времени.

Жители муниципалитета могут обратиться с предложениями или жалобами через несколько платформ. В их числе система «Инцидент-менеджмент», портал «Добродел» и отдел обращений граждан администрации. Также можно записаться к главе округа, его заместителям и депутатам окружного совета на личные приемы, которые проводятся постоянно.

Руководитель муниципалитета Станислав Каторов отметил, что развитие открытого и честного диалога с жителями является одним из главных приоритетов для властей Ленинского округа.

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