Более 50 тематических ярмарок прошло в Подмосковье в День защитника Отечества

Тематические ярмарки прошли в 27 городских округах Московской области. Для гостей приготовили мастер-классы и развлекательные программы.

Например, в парке Мытищ представили образцы военной техники и фотовыставку «История танка Т-34». Здесь же провели занятия по изготовлению открыток и росписи деревянных медалей. Посетителям предложили большой праздничный концерт с участием творческих коллективов и профессиональных артистов. Украшением дня стало выступление Губернского драматического театра.

В Красногорске прошла тематическая ярмарка, на которой представили мясные и рыбные деликатесы, сезонные фрукты и овощи, одежду и сувениры. Здесь же работала полевая кухня, всех желающих угощали горячим чаем и кашей.

К 23 Февраля в Красногорске провели телемост с военнослужащими полка Московской области, выполняющими боевые задачи в зоне СВО. Его организовали по инициативе губернатора Андрея Воробьева при поддержке Минобороны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».