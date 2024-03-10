Более 50 спектаклей показали на сцене драмтеатра «Наш дом» в Химках с начала года

Недавно на сцене химкинского драматического театра показали спектакль «Старосветские помещики». Пьеса основана на повести Николая Гоголя. В ней показана история гостеприимного дома Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича. Дуэт Евгения и Ирины Крохиных в ролях стариков привлек внимание зрителей своими смешными и трогательными историями.

Спектакль собрал десятки зрителей, как из Химок, так и из других районов. В ближайшее время планируются премьеры детской сказки «Русалочка» и комедии «Шум за сценой», а также показ комедии «Калека с острова Инишмаан». Билеты можно приобрести на официальном сайте театра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».