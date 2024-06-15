Более 50 развлекательных мероприятий проведут на следующей неделе в Химках

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Главным культурным событием станет концерт популярного российского исполнителя SHAMANа, который выступит во Дворце культуры «Родина» 19 июня.

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню медицинского работника, в поликлиниках округа пройдут церемонии награждения лучших специалистов здравоохранения. Также 15 июня на стадионе «Снежинка» организуют День здоровья, в котором примут участие медицинские работники вместе со своими семьями.

Среди спортивных мероприятий - подвижные игры и программа для всей семьи «Папа, мама, я - спортивная семья» на базе спортивной школы «Виктория».

Также в парках округа запланированы развлекательные программы для детей, концерт «Классика в парках», «Среда развлечений», настольные игры, интерактивные лекции и игровые тренинги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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