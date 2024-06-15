Более 50 развлекательных мероприятий проведут на следующей неделе в Химках
В городском округе Химки на предстоящей неделе состоится более 50 спортивных, культурных и патриотических мероприятий. Заместитель главы Химок Анна Ватутина представила план культурных мероприятий на общегородском совещании.
Главным культурным событием станет концерт популярного российского исполнителя SHAMANа, который выступит во Дворце культуры «Родина» 19 июня.
В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню медицинского работника, в поликлиниках округа пройдут церемонии награждения лучших специалистов здравоохранения. Также 15 июня на стадионе «Снежинка» организуют День здоровья, в котором примут участие медицинские работники вместе со своими семьями.
Среди спортивных мероприятий - подвижные игры и программа для всей семьи «Папа, мама, я - спортивная семья» на базе спортивной школы «Виктория».
Также в парках округа запланированы развлекательные программы для детей, концерт «Классика в парках», «Среда развлечений», настольные игры, интерактивные лекции и игровые тренинги.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
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