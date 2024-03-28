Более 50 работ представят на творческой выставке участников «Активного долголетия» в Химках
Выставка творческих работ участников «Активного долголетия» откроется в Химках 1 апреля. Посетители увидят более 50 работ представителей клуба. Выставка будет работать с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, в субботу — до 14:00.
Выставку поделят на тематические зоны. В экспозиции будут представлены работы из кофейных зерен, расписная посуда, куклы и многое другое.
«Благодаря творческим мероприятиям, кинопоказам, занятиям спортом, курсам компьютерной грамотности, экскурсиям по достопримечательностям Москвы и Подмосковья - химчане могут всесторонне развиваться и узнавать что-то новое для себя», - прокомментировала депутат совета депутатов городского округа Химки Татьяна Кавторева.
Напомним, клуб «Активное долголетие» в Химках предлагает более 25 направлений для развития навыков и расширения кругозора.
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