Более 50 работ представят на творческой выставке участников «Активного долголетия» в Химках

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Выставку поделят на тематические зоны. В экспозиции будут представлены работы из кофейных зерен, расписная посуда, куклы и многое другое.

«Благодаря творческим мероприятиям, кинопоказам, занятиям спортом, курсам компьютерной грамотности, экскурсиям по достопримечательностям Москвы и Подмосковья - химчане могут всесторонне развиваться и узнавать что-то новое для себя», - прокомментировала депутат совета депутатов городского округа Химки Татьяна Кавторева.

Напомним, клуб «Активное долголетие» в Химках предлагает более 25 направлений для развития навыков и расширения кругозора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Там же можно найти необычные тематические рестораны и кафе.

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