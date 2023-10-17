Более 50 рабочих мест появится на расширенном производстве по утилизации шин в Дмитрове

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«На текущий момент на действующем производстве идет подготовка участка к установке нового оборудования. В ближайшее время инвестор также приступит к строительству нового производственно-складского комплекса, уже завершены проектные работы», - заявила зампред правительства и министр Екатерина Зиновьева.

В проект вложат дополнительные 500 миллионов рублей. сейчас на предприятии трудятся более 160 сотрудников.

На заводе делают резиновую крошку различных фракций и резиновый порошок. И используют для покрытия детских площадок и асфальтобетонных смесей.

Компания построит еще один цех по переработке и склад.

«Мы собираем абсолютно разные по размеру шины: от велосипедных до крупногабаритных, которые используются в горнопромышленных, горнообогатительных комбинатах, на предприятиях, где добывают, например, металлическую руду. Это шины около 3,5 метра в диаметре. Но основной объем - шины от легковых машин», - сообщила заместитель гендиректора завода Ксения Ершова.

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