Более 50 производителей сельхозтоваров из Подмосковья приняли участие в торгово-закупочной сессии

Одна из основных целей - ознакомление представителей торговой сети с механизмами поставки фермерских товаров на полки магазинов. В рамках обсуждений представители компании «Азбука вкуса» рассказали о базовых принципах и стандартах сотрудничества с поставщиками. В ходе сессии представители компаний более подробно ознакомились с условиями работы этой торговой сети.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов подчеркнул, что продукция подмосковных фермеров известна многим и обладает высокими показателями сбыта. При этом торговые сети заинтересованы в расширении собственного ассортимента и предоставляют возможность производителям реализовать товары через свои сети.

Некоторые прибыли на мероприятие с собственными товарами, чтобы продемонстрировать их другим участникам. Кроме того, поставщики получили ответы на волнующие вопросы относительно требований к дизайну упаковки, маркировке и объемам фасовки продуктов. Особое внимание было уделено стандартам качества и безопасности производимых товаров. Также на мероприятии обсудили алгоритмы подачи заявок через сайт торговой сети.

Стоит отметить, что на сегодняшний день на территории Подмосковья работают 19 супермаркетов и 1 распределительный центр сети «Азбука вкуса». В общей сложности в компании трудоустроены более 12 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о заслугах Московской области в сельском хозяйстве. Он подчеркнул, что в регионе продолжат наращивать темпы развития данной отрасли.

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