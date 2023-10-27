Более 50 подъездов отремонтировали в жилых домах Солнечногорска с начала года
Еще 52 подъезда отремонтировали в жилых домах в Солнечногорске. Специалисты покрасили стены и потолки, привели в порядок входные группы, спрятали провода в короба, заменили светильники, перила, окна, напольное покрытие 1-го этажа и почтовые ящики.
В этом году в округе отремонтируют еще восемь подъездов по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Завершить работы планируют к началу декабря.
По словам начальника управления ЖКХ и экологии администрации городского округа Солнечногорск Сергея Тихона, в приемке работ принимают участие старшие по дому или подъезду, а также представители Управления технического надзора и Госжилинспекции.
С адресным перечнем по ремонту подъездов на 2023 год можно ознакомиться на сайте администрации городского округа Солнечногорск.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ выделят 320 миллиардов рублей из регионального бюджета.
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