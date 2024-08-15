Более 50 переселенцев из Курской области прибыли в Чехов

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Жители пострадавших районов Курской области встретились с главой Чехова Михаилом Собакиным. Они приехали в округ из Рыльска и сел Суджанского и Льговского районов.

Большинство жителей прибыли семьями. Некоторых встретили родственники и друзья. С временным жильем многим помогли даже незнакомцы.

«На данный момент в нашем округе находятся более 50 переселенцев. Мы поддерживаем связь с курянами и активно участвуем в сборе гуманитарной помощи. Местные жители откликнулись на призыв о помощи: ежедневно приносят необходимые вещи в пункты приема», - сказал Михаил Собакин.

Активно помогают и предприниматели Чехова. Питанием приехавших курян обеспечивает столовая полиграфкомбината, местные фермеры собрали продуктовые наборы, а администрация округа приобрела для семей одежду и медикаменты.

Также переселенцев начали устраивать на работу, а их детей - в школы и сады.

Отметим, что жители Курской области, находящиеся в Чехове, могут обратиться за помощью в ДК «Дружба».

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