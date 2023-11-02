Более 50 общественных мест благоустроят в Подмосковье в 2024 году

«На 2024 год у нас большие планы по созданию комфортной среды в городах Подмосковья. Планируем благоустроить 52 общественных пространства - создадим новые, а также реконструируем существующие набережные и парки, скверы и площади, пешеходные зоны и аллеи, центры подмосковных городов», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Например, в Дмитрове обустроят Советскую площадь, в Коломне - парк Мира, а в Воскресенске - бульвар Победы. Работы также проведут в Краснознаменске, Лыткарине и Дубне.

В 2024 году реализуют проекты, победившие в 2023 году в конкурсе по созданию комфортной городской среды. Речь идет о преображении Лесного бульвара в Протвине, территории у реки Клязьмы в Павловском Посаде и других.

«В 2024 году мы благоустроим 15 пешеходных зон и площадей, 13 парков, 7 набережных и 17 скверов», - заключил министр.

Кроме того, продолжится реализация проектов по благоустройству скверов, а также «Парки в лесу». В следующем году в Подмосковье обустроят десять лесопарков. Всего за два года в Московской области привели в порядок 21 природную территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Так, Подмосковье оптимизировало сроки благоустройства дворов. Появились и мобильные бригады для ремонта детских площадок.

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