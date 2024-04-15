15 апреля 2024, 13:33

Более 50 объектов теплоснабжения отремонтируют в Солнечногорске в 2024 году

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Программу модернизации объектов ЖКХ обсудили на муниципальном форуме «Управдом» в Солнечногорске. До конца 2024 года в округе планируется капитально обновить более 50 объектов теплоснабжения.

Форум «Управдом» прошел по инициативе местного отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. Участие в нем приняли представители администрации муниципалитета, депутаты округа, сотрудники Госжилинспекции, «Мособлгаза», «МосОблЕИРЦ», ресурсоснабжающих и управляющих компаний, председатели советов многоквартирных домов и активисты.

Они обсудили изменение тарифов и особенности обслуживания газового оборудования, особое внимание уделили модернизации объектов ЖКХ.

«В Солнечногорске в этом году капитально отремонтируем более 50 объектов теплоснабжения. Наибольший объем работ запланирован на котельной „ГЭМЗ“ - здесь теплоэнергетики проведут полную реконструкцию с заменой основного и вспомогательного оборудования, автоматизацией и диспетчеризацией. Еще одна проблемная котельная - „ЦМИС“. В 2025 году здесь в рамках концессии построят блочно-модульную котельную», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Дмитрий Чистяков.

Обновление ждет и котельную в микрорайоне Выстрел. В ближайшее время пройдут встречи с жителями, чтобы подробно разобрать дорожную карту и объем запланированных ремонтных работ на объекте.

Также жителям округа напомнили, что с 1 января обслуживанием газоснабжения в квартирах занимается одна организация - «Мособлгаз».

После представители «МосОблЕИРЦ» уведомили участников форума о готовящейся к начислению корректировке платы за коммунальные услуги. Они пояснили, в апрельских квитанциях некоторые жители округа увидят корректировку платы за отопление или за общедомовые нужды за 2023 год. Корректировка коснется более 50 домов, где установлены общедомовые приборы учета, а плата за отопление начисляется 12 месяцев по показаниям счетчиков за прошедший год.

В конце встречи председатели советов многоквартирных домов смогли задать выступающим все важные вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе выделят еще 10 миллиардов рублей на модернизацию котельных.

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ЖКХ Солнечногорск
15 апреля 2024, 14:38
Цирковая студия из Истры стала лауреатом областного фестиваля талантов
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Образцовая цирковая студия «Антрэ» из Истры стала лауреатом 1-й степени областного фестиваля-конкурса «Талант без границ». Финал прошел во Дворце культуры имени Гагарина в Сергиевом Посаде.

Участники со всего Подмосковья представили более 90 хореографических, 78 вокальных и 15 цирковых номеров. Воспитанники студии «Антрэ» выступили с программой «Музыкальные жонглеры» в номинации «Оригинальный жанр». Жюри высоко оценило номер артистов из Истры.

Коллектив работает на базе Рождественского дома культуры и хорошо известен за пределами городского округа. Участники студии не раз становились лауреатами и победителями различных конкурсов. В их репертуаре - номера с элементами акробатики, гимнастики и жонглирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Цирки Истра
15 апреля 2024, 14:38
Коммунальные службы Лобни привели в порядок свыше 100 дворов за неделю
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За прошедшую неделю в городском округе Лобня управляющие организации провели работы по благоустройству территории. В 108 дворах убрали мусор, обрезали кустарники, а также перекопали и засеяли газоны.

Работники провели сезонную обрезку деревьев над пешеходными дорожками, проездами и парковками в 16 дворах. На 10 детских площадках отремонтировали аварийные и сломанные элементы, а на 12 площадках обновили песок.

Кроме того, в нормативное состояние привели входные группы - промыты и отремонтированы двери, запирающие устройства, ступени и козырьки в 85 домах.

Эти работы проводились в рамках месяца чистоты и благоустройства, который также включает в себя приведение в порядок цоколей, укрепление водосточных труб, устранение аварийных деревьев, подрезку крон и другие виды работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Лобня
15 апреля 2024, 14:31
Завод по производству мясных деликатесов построят в Химках
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Компания «Деликатес Дичь» запланировала построить производственно-складской комплекс для изготовления мясных изделий в Химках. Там появится свыше 200 рабочих мест.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, на заводе будут выпускать сушеное мясо, тушеные изделия и многое другое.

«Проект предполагает производство и хранение широкого ассортимента готовой продукции, включая сушеное мясо, тушеные и колбасные изделия из почти 200 видов дичи. Для этого будет использован земельный участок общей площадью два гектара, на котором разместится производственно-складской комплекс и строение общей площадью более 16,1 тысячи квадратных метров», - сказал он.

В проект инвестируют более 800 миллионов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Строительство
15 апреля 2024, 14:30
Весенний субботник прошел в Белоозерском
Медиасток.рф
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Субботники проходят в городском округе Воскресенск в рамках месяца чистоты и благоустройства, который начался с 1 апреля. На этот раз в порядок привели дворы и улицы в Белоозерском.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что акция «День добрых дел» пройдет в регионе 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коммунальные службы в первую очередь убирают дворовые территории и приводят в порядок детские площадки. Порядка двух КАМАЗов мусора вывезли с Комсомольской улицы. На улице 50 лет Октября собрали еще около 40 мешков с прошлогодней листвой.

«Это наша территория, наш район, наша земля. Мы здесь работаем и живем. Почему бы своим примером ни показать жителям, что это наше общее дело», - сказал главный инженер «Белоозерского ЖКХ» Андрей Поздняков.

Еще два субботника проведут в муниципалитете 20 и 27 апреля. Присоединиться к наведению порядка в своем дворе может каждый. О месте и времени проведения субботников можно узнать в чатах коммунальных служб и на официальном сайте администрации городского округа Воскресенск.

Благоустройство Субботник Воскресенск

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