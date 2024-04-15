Более 50 объектов теплоснабжения отремонтируют в Солнечногорске в 2024 году

Форум «Управдом» прошел по инициативе местного отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. Участие в нем приняли представители администрации муниципалитета, депутаты округа, сотрудники Госжилинспекции, «Мособлгаза», «МосОблЕИРЦ», ресурсоснабжающих и управляющих компаний, председатели советов многоквартирных домов и активисты.

Они обсудили изменение тарифов и особенности обслуживания газового оборудования, особое внимание уделили модернизации объектов ЖКХ.

«В Солнечногорске в этом году капитально отремонтируем более 50 объектов теплоснабжения. Наибольший объем работ запланирован на котельной „ГЭМЗ“ - здесь теплоэнергетики проведут полную реконструкцию с заменой основного и вспомогательного оборудования, автоматизацией и диспетчеризацией. Еще одна проблемная котельная - „ЦМИС“. В 2025 году здесь в рамках концессии построят блочно-модульную котельную», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Дмитрий Чистяков.

Обновление ждет и котельную в микрорайоне Выстрел. В ближайшее время пройдут встречи с жителями, чтобы подробно разобрать дорожную карту и объем запланированных ремонтных работ на объекте.

Также жителям округа напомнили, что с 1 января обслуживанием газоснабжения в квартирах занимается одна организация - «Мособлгаз».

После представители «МосОблЕИРЦ» уведомили участников форума о готовящейся к начислению корректировке платы за коммунальные услуги. Они пояснили, в апрельских квитанциях некоторые жители округа увидят корректировку платы за отопление или за общедомовые нужды за 2023 год. Корректировка коснется более 50 домов, где установлены общедомовые приборы учета, а плата за отопление начисляется 12 месяцев по показаниям счетчиков за прошедший год.

В конце встречи председатели советов многоквартирных домов смогли задать выступающим все важные вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе выделят еще 10 миллиардов рублей на модернизацию котельных.

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