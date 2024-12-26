Более 50 недостроев устранили в 2024 году в Одинцовском округе

За долгие годы недострой в Звенигороде превратился в свалку мусора и место, где часто собирались местные дети, что создавало потенциальную угрозу их жизни, здоровью и безопасности.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов рассказал, что в 2024 году на территории муниципалитета было ликвидировано 55 объектов незавершенного строительства.

«В 2024 году мы планировали ликвидировать 49 таких объектов, но план перевыполнен - убрали уже 55 зданий. Из них 34 были снесены, 19 - легализованы по решению суда, а два объекта - приведены в соответствие. Работа продолжается, и я благодарю всех, кто участвует в этом важном деле», - сообщил Андрей Иванов.

Что касается 12-секционного здания на улице Луначарского, его снос начался две недели назад. На данный момент выполнено около 50% работ. Специалисты демонтируют старые железобетонные конструкции, которые затем отправят на переработку для производства вторичного щебня. Ожидается, что работы по сносу здания будут полностью завершены к февралю 2025 года.

Масштабная программа по ликвидации недостроев не только улучшает внешний вид округа, но и способствует повышению безопасности и качества жизни местных жителей.