Более 50 молодых педагогов пополнили штат школ в Серпухове в новом учебном году

Им предоставляются региональные пособия в размере 150 тысяч рублей, которые выплачиваются дважды - при поступлении на работу и по окончании второго года работы, а также ежемесячные выплаты.

Важно отметить, что выпускники школ округа, получив профессиональное образование, возвращаются на родину, чтобы воспитывать новое поколение серпуховичей. В прошлом году при поддержке депутатов окружного Совета были введены дополнительные муниципальные меры поддержки: ежегодное пособие в размере 80 тысяч рублей в течение первых трех лет, компенсация аренды жилья, служебное жилье и грант в размере 300 тысяч рублей для специалистов с высокими результатами работы.