Более 50 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Наро-Фоминске до конца года

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Сейчас работы ведутся в пяти жилых домах в Наро-Фоминске: на улице Карла Маркса, дом № 7 проводится ремонт кровли, на улице Латышская, дом № 17 - реконструкция внутренних инженерных сетей.

Кроме того, на улице Калинина, дом № 17 специалисты восстанавливают кровлю, а на улице Военный городок 3, в дома № 8 и № 9 - ремонт внутренних инженерных сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году более четырех тысяч домов региона ждет капитальный ремонт.

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