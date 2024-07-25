25 июля 2024, 21:31

Более 50 мероприятий проведут в парках Химок в ближайшие выходные

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Более 50 развлекательных мероприятий проведут в парках Химок до конца недели. Жители посетят экскурсии, выставки, мастер-классы, поучаствуют в спортивных соревнованиях и посмотрят концерты.

Уже сейчас проходят обзорные экскурсии в парке «Толстого» в музее «Артишок». В выходные там организуют мастер-классы «Библиотеки в парках», а все желающие смогут поиграть в настольные игры и потанцевать.

В пятницу в творческой мастерской парка «Дубки» пройдет получасовая викторина «Что? Где? Когда?». Там же организуют мастер-класс «Панно» Цветочные пушистики» и семейную анимационную программу.

В парке «Величко» в субботу жители познакомятся с литературными новинками на выставке «Современное чтиво», поиграют в дартс и поучаствуют в мастер-классах «Творческая мастерская» и «Закат на озере». Там же пройдет дискотека «Зажигай-ка!». А на сцене парка выступят вокальные группы Дома культуры «Лунево». Мероприятия пройдут с 12:00 до 14:00.

На смотровой площадке парка «Подрезково» для самых маленьких покажут мультфильм «Пушистые спасатели. Новая команда». А все желающие попробуют свои силы в игровом трениге «Психология пластики».

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Химки Парки
25 июля 2024, 21:55
Профориентационные тренинги для молодежи прошли в Серпухове
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Профориентационнные тренинги для молодежи прошли в Серпухове в парке Олега Степанова. Организовали уроки для самых активных ребят Центр занятости населения Московской области и подмосковная «Молодая Гвардия».

Будущие специалисты вместе с педагогом Центра Денисом Бучкиным обсуждали перспективные профессии, приводили свои аргументы, задавали вопросы.

«Наша задача сегодня - отработать с молодежью методики построения карьерного трека. Молодежь - наше будущее и очень важно помочь правильно подобрать работу, чтобы ребята трудились с удовольствием, приносили пользу себе, своим родным», - рассказала директор Центра занятости Подмосковья Светлана Скородумова.

Руководитель Московского областного регионального отделения МГЕР, депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц в свою очередь подчеркнула, чтобы ребята выбрали себе профессию по душе, необходимо создавать профориентационные курсы.

«Запрос на это есть, о чем часто говорят сами ребята. Мы обязательно продолжим эту практику в новом учебном году», - отметила Алумянц.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Серпухов Работа
25 июля 2024, 20:25
Литию по погибшим в Донбассе детям отслужили в подмосковных храмах
пресс-служба УПР в МО
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Во всех подмосковных храмах отслужили литию по детям — жертвам вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Поминальные службы прошли по просьбе подмосковного детского уполномоченного и благословению митрополита Крутицкого и коломенского Павла, Патриаршего наместника Московской митрополии.

Мишонова зажгла поминальные свечи в храме Гребневской иконы Божией Матери в Одинцове.

«Национализм не щадит никого не только на Донбассе. Я благодарю отца Григория, благочинного церквей Одинцовского округа, все духовенство округа и прихожан, которые молились с нами за погибших деток», - сказала Мишонова.

День памяти детей - жертв вооруженного конфликта в Донбассе утвердили в 2022 году указом главы ДНР Дениса Пушилина для увековечивания памяти о них.

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Дети Донбасс
25 июля 2024, 19:57
Вечерние пробки на подмосковных трассах 25 июля составили 4 балла
Медиасток.рф
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Минтранс Подмосковья опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс в четверг вечером, 25 июля. Пробки на дорогах фиксируются на уровне четырех баллов.

Как пояснили в ведомстве, главные автомобильные заторы наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Носовихинском и Каширском шоссе.

Также будет непросто проехать на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

В Минтрансе призвали водителей к осторожности за рулем. Необходимо держать дистанцию и скоростной режим, а также не стоит совершать резких маневров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги Водители
25 июля 2024, 19:46
Занятия и мастер-классы организуют для людей с ОВЗ в Мытищах
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Инклюзивные занятия и мастер-классы организуют в Мытищах в рамках библиотечного проекта «Добрые праздники без границ». Главный библиотекарь мытищинской библиотеки № 1 Светлана Старцева подписала договор о сотрудничестве с благотворительным фондом «Единение».

Благодаря фонду «Единение» дети и взрослые с ментальными нарушениями учатся полноценно жить в обществе. Подопечные в инклюзивных мастерских фонда осваивают трудовые навыки. Для них здесь проходят творческие реабилитационные занятия. В фонде работает группа нейропсихологов, которые специализируются на помощи людям с особенностями развития.

«Мы рады сотрудничать с разнообразными регионами и надеемся, что наше партнерство будет продолжаться не один год и принесет плоды для всех наших участников. Благодарим за возможность совместной работы!», - отметила Светлана Старцева.

Библиотечному проекту «Добрые праздники без границ» привезли в подарок пять ткацких станков для мастер-классов, гипсовые заготовки и книги по помощи детям, прибывшим из зоны проведения СВО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Инвалиды

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