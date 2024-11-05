Более 50 мероприятий ко Дню народного единства провели в Дмитровском округе

Центр культурного развития «Яхромский» стал площадкой для праздничного концерта «Под знаком мира, дружбы и добра». Талантливые артисты центра представили зрителям яркие выступления, которые объединили традиционные и современные жанры искусства.

В Центре культурного развития «Синьковский» посетители могли насладиться разнообразными активностями. На первом этаже были организованы мастер-классы и оригинальные фотозоны, а второй этаж превратился в уютную гостиную, где творческие коллективы, солисты и гости демонстрировали свои таланты. Зрители также смогли погрузиться в мир кинематографа, вспомнив любимые фильмы разных поколений. Главная сцена ЦКР стала местом проведения концерта с участием местных творческих коллективов.

Дом культуры «Подъячево» пригласил детей на патриотический час, где они узнали об истории Дня народного единства и сделали своими руками открытки в его честь.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина отметила, что учреждения культуры, как всегда, провели мероприятия ко Дню народного единства на высоком уровне. Зрители узнали о том, как возник праздник, какие события легли в его основу и какое значение он имеет для современной России.

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