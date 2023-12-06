Более 50 лыжных трасс откроют в парках Подмосковья этой зимой
Этой зимой в парках Подмосковья будут работать 52 лыжные трассы. Об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Из открытых в этом году лыжных трасс 27 будут малыми (протяженностью от одного до трех километров), 15 - средними (от трех до пяти километров, и 13 - большими (более пяти километров). Общая протяженность всех треков составит 173,4 километра.
Кроме того, в парках Подмосковья откроют 56 тюнингованных горок и 181 открытый каток (30 из которых - с искусственным льдом).
Прокат инвентаря организуют в 38 пунктах, 17 из них которых будут прилегать к теплым раздевалкам.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше 3,6 тысячи мероприятий проведут в регионе в преддверии Нового года.
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