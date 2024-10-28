28 октября 2024, 13:36

Более 50 лыжных трасс и 39 катков подготовят в парках Подмосковья к зиме

Медиасток.рф
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Подготовка парков к зиме началась в Подмосковье. В этом году для жителей зальют 39 катков, откроют более 50 лыжных трасс и свыше 60 тюбинговых горок.

Сейчас команды парковых комплексов готовятся к зиме. Фронт работы большой: необходимо подготовить уборочную технику, закупить противогололедные материалы, определить места складирования снега, подготовить катки и лыжные трассы. Всю новогоднюю инфраструктуру планируется подготовить к 1 декабря.

«К зиме подготовят 39 катков с искусственным льдом, более 50 лыжных трасс, свыше 60 тюбинговых горок. Необходимо обеспечить все условия: прокат инвентаря, белый лед, технику для заливки, музыкальное сопровождение, туалеты, урны, фудтраки, брендирование», - подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области Михаил Хайкин.

Он также отметил, что в этом году в Подмосковье благоустроили 90 объектов. Это 12 парков, 12 лесопарков, 24 пешеходные зоны, пять набережных, 14 скверов, катков и скейтпарков. В октябре открыли центральная площадь в Краснознаменске, бульвар «Дружба поколений» в Сергиевом Посаде, сквер у фарфорового завода в Орехово-Зуеве. До 15 ноября работы завершат в Масловском лесопарке в Одинцове.

Продолжается установка стелы трудовой доблести в Подольске - к 15 ноября монтаж завершат. К этому же сроку закончат работы с большим фонтаном у Дворца спорта «Химик» в Воскресенске.

Еще часть проекта велодорожки через всю Дубну сделают до 1 декабря. Готовность проекта сейчас оценивается на 70%.

«В программе 2025 года у нас 75 объектов. Это 14 парков, 10 лесопарков, 15 пешеходных зон, 11 набережных, 19 скверов и шесть зон отдыха. По 20 территориям работы уже ведутся», - добавил Хайкин.

Благоустройство общественных территорий приводит к росту их популярности у жителей, отметил губернатор Андрей Воробьев. Например, по данным на 27 октября посещаемость парков Подмосковья составила уже 72 миллиона человек - это на 15% больше, чем на эту же дату в 2023 году.

Благоустройство Парки
28 октября 2024, 14:56
Мужчину с 10-сантиметровым тромбом у сердца спасли в больнице Мытищ
Пресс-служба Минздрава МО
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Пациент 33 лет поступил в Мытищинскую больницу с острым отеком и сильной болью в ноге. Обследование выявило у него тромбоз глубоких вен и флотирующий тромб длиной более 10 сантиметров в вене, ведущей к сердцу.

Флотирующий тромб - это удлиненный сгусток крови, у которого один конец прикреплен к стенке сосуда, а второй свободно омывается током крови.

«Подвижный тромб создает угрозу мгновенной смерти в любую минуту с низким шансом на спасение даже в условиях стационара. Главной задачей для нас было не допустить отрыва тромба», - рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Родион Шилов.

Для спасения пациента собрали бригаду врачей разных профилей. Подключился и главный внештатный специалист по рентгенваскулярным методам лечения Подмосковья Алексей Азаров.

Чтобы удалить тромб, пациенту через яремную вену на шее ввели специальный инструмент для сбора ткани, напоминающий корзину. Затем освободили вену, ликвидировали риск закупорки легочной артерии.

«Тромбозы такого объема мы видим не так уж часто. За последний год это третий случай», - отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антон Аналеев.

Операция прошла успешно. Мужчина прошел реабилитацию и сейчас уже выписан из больницы. В течение полугода он будет лечиться по месту жительства.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Больницы Мытищи
28 октября 2024, 14:45
Подмосковья служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч обращений за неделю
Медиасток.рф
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Подмосковная Служба помощи при ДТП приняла 3001 обращение за неделю. Это на 86 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, за неделю помощь получили более шести тысяч водителей. Из них 1236 оформили аварии в Центрах лично, еще 388 человек оформили европротоколы благодаря консультации работников горячей линии.

Попавшим в ДТП без пострадавших водителей призывают обращаться по номеру 112 и действовать по инструкции оператора.

Служба оказывает помощь круглосуточно по телефону и с 08:00 до 20:00 в стационарных центрах.

ДТП Дороги
28 октября 2024, 14:44
Праздничный митинг ко Дню спецназа провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Торжественное мероприятие ко Дню спецназа Вооруженных сил России организовали в сквере имени Марии Рубцовой в Химках. Участники возложили цветы к мемориалу «Доблесть и слава подразделений специального назначения России».

Участие в праздничном митинге приняли неравнодушные жители округа, кадеты, волонтеры, общественные деятели и муниципальные депутаты.

«Мы поздравляем наших доблестных бойцов и ветеранов спецназа с профессиональным праздником, чтим память о героях, павших во имя Родины», - отметила муниципальный депутат Галина Болотова.

Кроме того, на торжественном митинге жителям рассказали подробнее о работе подразделения и задачах спецназа. Собравшиеся также узнали историю возникновения праздника.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Спецназ Химки
28 октября 2024, 14:17
Инженеры из Химок победили на всероссийском спортивном чемпионате
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Работники научно-производственных объединений имени Лавочкина и Энергомаша представили Химки на корпоративном чемпионате ракетно-космической промышленности. Специалисты привезли домой золотую и бронзовые медали общекомандного зачета.

Инженеры из Энергомаша в составе сборной команды интегрированной структуры ракетного двигателестроения стали победителями общего медального зачета. Они мастерски проявили спортивные навыки в настольном теннисе, дартсе, шахматах, бадминтоне, плаванье, волейболе, мини-футболе, баскетболе и онлайн-марафоне.

Бронза 50-метровых заплывов вольным стилем у Елены Антипиной и Анны Дубровиной. Победительницей личного первенстве среди женщин по настольному теннису стала Наталья Грязнова. Александр Гришин, Дмитрий Шишкунов, Александр Горохов, Роман Кодочигов и Данил Сладков добыле команде три очка, сразившись на волейбольном поле.

Третья ступень пьедестала в мужском одиночном разряде по бадминтону у Никиты Ташланова, среди женщин серебро у Ольги Архиповой. Участие в турнире по мини-футболу принесло команде серебряную медаль, а в дартсе - бронзовую.

«На таком крупном предприятии как Энергомаш, можно годами работать в соседних зданиях и не знать друг друга по имени, а такие мероприятия позволяют не только лучше узнать своих коллег, но и познакомится с работниками смежных организаций, испытать себя на прочность и умение работать в команде. Я отлично провел время, зарядился позитивом и готов с новыми силами приступить к решению производственных задач», - отметил начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности Артем Шкулев.

Спортсмены из научно-производственного объединения имени Лавочкина завоевали две бронзовые медали в общекомандном зачете - в настольном теннисе и в онлайн-марафоне. Егор Маркелов и Мария Савкина заняли второе и третье места соответственно в индивидуальных соревнованиях по настольному теннису.

Никита Ушаков, Светлана Деева и Артем Голиков разделили вторую ступень пьедестала в онлайн-марафоне, чуть ниже расположилась Анастасия Шмелькова. Бронза плавания на спине у Виктории Гончаровой.

Турнир провели на спортивной площадке «Новая Лига». Соревнования объединили более 300 участников из предприятий госкорпорации «Роскосмос».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Роскосмос

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