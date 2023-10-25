Более 50 коллективов выступили на фестивале народного танца в Дмитрове

По итогам конкурса двумя дипломами лауреата 1-й степени наградили образцовый танцевальный коллектив Московской области Dance Time из Волоколамска. Это первое участие танцоров в фестивале.

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Фестиваль «Князевские встречи» проводится в Дмитрове уже в восьмой раз, а в статусе областного - пятый год подряд.

«Народный танец - это наши истоки, наша история. <…> Коллективы мы благодарим за то, что они продолжают наши русские традиции, за то, что они любят народный танец», - сказала заслуженный работник культуры Московской области, директор Центрального дворца культуры «Созвездие» Наталья Мутовкина.

Выступления творческих коллективов оценивали профессионалы своего дела - именитые хореографы, педагоги и обладатели государственных премий. Хотя члены жюри признают, что и для них это сложная задача.

«Оценивать коллективы всегда трудно, потому что здесь собрались лучшие из лучших в Московской области. <…> Нужно смотреть технический уровень, мастерство, выразительность исполнения, чувство такта, музыка - все, из всего чего слагается само искусство танца», - сказал хореограф министерства культуры Московской области Валерий Бутыркин.

Одной из особенностей фестиваля является то, что после выступлений на сцене жюри проводит круглый стол с руководителями коллективов. Проходит разбор танцевального номера, руководителям объясняют, на что обратить внимание, чтобы довести постановку до совершенства.