Более 50 километров лесных дорог отремонтировали в Подмосковье в этом году

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По словам председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Агулова, в 2024 году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в лесах Московской области выполнят мероприятия по ремонту дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров.

Модернизация лесных дорог предполагает выравнивание земляного полотна с соблюдением определенных параметров. Главная цель противопожарных мероприятий - предотвращение возгораний и распространения огня на большие площади, а также создание условий для эффективного патрулирования лесного фонда.

На данный момент работы проводят с опережением графика. Наибольший объем выполнили в Дмитровском, Егорьевском и Шатурском лесничествах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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