Более 50 километров дорог у детских лагерей Подмосковья отремонтируют летом
Рабочие приступили к масштабному ремонту асфальта на региональных дорогах к детским лагерям Подмосковья. Всего в этом году планируется заменить более 50 километров изношенного покрытия.
Как рассказали в Минтрансе Московской области, работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
«Проезд к 15 детским лагерям Подмосковья станет комфортнее благодаря ремонту 13 участков региональных дорог. Работы проведут в девяти округах, на всех участках помимо ремонта покрытия, укрепят обочины и нанесут разметку», - рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Планируется отремонтировать дороги к детским лагерям, базам отдыха и санаториям в Домодедове, Истре, Клину, Королеве, Красногорске, Рузском округах.
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